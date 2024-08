Het beste ziekenhuiseten krijg je op een Japanse kraamafdeling

Dat het eten in Nederlandse ziekenhuizen smerig is, is geen nieuws. Een paar voorbeelden uit mijn leven: een bord met grijze drab; een gerecht dat lasagne moest voorstellen, maar er uitzag als verpulverd gelei; en niet-eetbare pudding die heen en weer wiegde op het bord.

Kijk goed hoe het ziekenhuiseten er in Japan uitziet. Kersverse moeder Lauren Goeku deelde onlangs twaalf foto’s van het eten dat ze kreeg op de kraamafdeling op plaatjeswebsite Imgur onder de gebruikersnaam Hahahah1111111. Ze zette haar bericht ook op Reddit, onder de naam hadababyinjp. Haar foto’s laten goed zien hoe het er aan toe gaat in Japanse ziekenhuizen. Haar verblijf wordt bijvoorbeeld volledig vergoed door de nationale verzekeringsmaatschappij , inclusief deze feestelijke, er heel erg lekker uitziende gerechten.

Ik bedoel, kijk nou: Zalm met paddenstoelensaus. Sobanoedels. Zeewiersalade. Aubergine. Rundvlees. Paddenstoelenpasta. Gebakken vis met tartaarsaus. Camembert met rozijnen. Tiramisu. En allemaal op prachtige wijze opgediend, Jezus.

“We kregen elke dag de hoeveelheid calorieën te zien, zodat we konden zien hoeveel we binnenkregen,” schreef Goeku. “De drie maaltijden moesten in totaal tussen de 2000 en de 2500 calorieën bevatten, daarnaast gaven ze ons een kleine middagsnack zoals soesjes of een stukje cake met thee.”

Nou, dit is mij nog nooit overkomen in het ziekenhuis. Tijd om zwanger te worden en te bevallen in Japan.