Het betoverende schouwspel van zeer simpele chemische reacties

Als je thuis de afwas doet, denk je vast nooit na over hoe mooi dat zeepsop in het water drijft. Kunstenaar en ontwerper Davy Evans doet dat zeker wel en het resultaat is verbluffend. Door middel van chemische reacties in water maakte hij zijn drie macrofotografieseries Streams, Fryars en /////, die details op microscopisch niveau weten te vangen.

Voor zijn hypnotiserende kunst liet Evans zich inspireren door foto’s die de mix van kleuren en vormen tonen van wetenschappelijke experimenten in petrischaaltjes. Maar elke fotoserie heeft ook een eigen concept. Streams is gebaseerd op sci-fi-illustraties uit de jaren zeventig. In deze fotoserie onderzoekt Evans het idee dat het bewustzijn kan worden omschreven als een stroom die onophoudelijk door blijft gaan. “Ik wilde iets maken dat dit idee losjes visualiseert, waarbij ik voornamelijk focus op levendige, stromende lijnen en abstracte beelden geïnspireerd door surrealistische kunst,” vertelt Evans aan The Creators Project.

Videos by VICE

Davy Evans, Streams

Fryars is op dezelfde manier vastgelegd, maar geïnspireerd door levensvormen en texturen op de bodem van de oceaan. In tegenstelling tot Streams zijn deze foto’s bijna niet bewerkt. “Dit is het resultaat van veel experimenteren zonder te weten wat het uiteindelijk zou worden, waardoor er een aantal interessante resultaten uit zijn gekomen,” vertelt Evans.

Het concept voor ///// is gebaseerd op de groeiende vraag naar olie in de moderne maatschappij. Door vloeistoffen met een hoog oliegehalte te mengen met schoonmaakmiddelen, weet Evans het verleidelijke en duistere karakter van deze natuurlijke hulpbron naar voren te brengen in zijn kunst.

Davy Evans, Fryars

Davy Evans, /////

Davy Evans, Streams

Davy Evans, Streams

Davy Evans, /////

Davy Evans, /////

Volg Davy Evans op Instagram voor meer van zijn kunst.