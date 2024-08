Het bewijs dat morphsuits wel degelijk leuk kunnen zijn

Het zal je wellicht niet verbazen dat het bedrijf Morphsuits (bekend van de zogenaamde morphsuits) gevestigd is in Schotland. Het bedrijf is opgericht door twee broers en hun huisgenoot, die op het idee kwamen tijdens of na een vrijgezellenfeest.

De naam ‘morphsuit’ (vrij vertaald: veranderpak) slaat op het feit dat iedereen die er eentje draagt in een leukere versie van zichzelf verandert. Dat lijkt me een prima illustratie van het feit dat het begrip ‘leuk’ ongeveer even rekbaar is als het morphsuit zelf.

Weet je wat wel gewoon oprecht erg leuk is? Dit clippie van Simon Weiss. Lekker lied ook. Nou, ik stop weer met typen, dan kun je de videoclip bekijken.