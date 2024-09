Het bittere einde van een jonge Schotse thaibokser

Hij moest nog drie kilo verliezen. Hij vocht meestal namelijk in de categorie tot 64 kilo, maar nu moest hij razendsnel afvallen om tegen de Cambodjaanse Khon Bola te kunnen vechten. Afvallen is voor een thaibokser een veelvoorkomende routine, maar daardoor niet minder zwaar. Jordan was een gedisciplineerde professional die al drie jaar in Thailand leefde en trainde. Hij had op die heuvel al vaker eindeloze rondjes gerend.

Het was benauwd, zo’n dertig graden en Jordan was moe en duizelig. Maar toch stond hij op, trok zijn hardloopschoenen aan en rende over de Thaise paden.



Jordan was geen laconieke avonturier en ook niet het type dat vaak uitging of met de verkeerde mensen omging. Hij was gefocust en stortte zich volledige op het thaiboksen. De lokale bewoners kenden hem en zijn verhaal. Ze wisten dat hij een vriendelijke bokser was uit een ver land. Hij verliet Schotland op zijn zeventiende en groeide uit tot een volwassene in de vechtsportwereld van Thailand en Zuidoost-Azië.



Thailand was zijn thuis en hij paste zich aan, aan de plaatselijke bevolking. Jordan werd één van hen. Zijn lichaam stond vol met voodootattoo’s en de Schotse doedelzak had plaatsgemaakt voor de khaen, een Thais instrument van bamboe. Hij droeg zelfs traditionele Thaise kleding. De Thaise cultuur hoorde bij hem, zoals hij bij Thailand hoorde.



Uiteindelijk is hij nooit die drie kilo verloren voor de wedstrijd. Hij kwam nooit terug van zijn looptraining. Hij overleed op de heuvel waar hij trainde door een combinatie van een zonnesteek en uitdroging. Zijn lichaam lag urenlang op het dorre, droge Thaise heuvelpad voordat iemand hem vond.

Videos by VICE

Zijn dood leidde tot een hoop vragen. Waarom rende hij alleen? En waarom trainde hij op het heetste moment van de dag? Waarom duurde het zo lang voor hij gevonden werd?Lijkschouwers denken dat een ongunstige combinatie van factoren tot zijn dood hebben geleid. Alleen lopen in de warmte in een dik pak van warme kleding helpt dan natuurlijk niet mee. Een andere oorzaak ligt bij de bokswereld in het algemeen. Het gebruik van water bij trainingen wordt nogal onderschat. Waarschijnlijk had dit ook invloed op Jordan. Hij zei eens dat hij vier dagen geen water dronk om op gewicht te komen voor bokswedstrijden.



En dan is er nog iets wat meespeelde. Hij dronk geen water, maar het is niet zo dat hij helemaal geen vloeistoffen binnenkreeg. Voordat hij aan zijn fatale loop begon, dronk hij twee flessen M-150. Dit is een energiedrank die geliefd is onder de Thaise vechtsporters en bevat vooral ontzettend veel cafeïne. Hiermee loop je dus een nog groter risico op uitdroging; daar staat het spul ook om bekend. Daarom is het ook geen wonder dat de energiedrank buiten Thailand moeilijk te krijgen is.

In het Verenigd Koninkrijk kreeg Jordans dood veel publiciteit, omdat er veel Britten overlijden in Thailand. Thailand wordt beschouwd als één de meest gevaarlijke bestemmingen voor Britse burgers. Nergens anders ter wereld overlijden meer Britten onder mysterieuze omstandigheden.



Het zijn ook niet alleen vechtsporters die omkomen tijdens het sporten. Zo werden er een aantal keren paardenracers dood in sauna’s aangetroffen door schoonmakers. Ze deden verwoede pogingen om daar net wat meer gewicht te verliezen. Ook hoor je verhalen van bergbeklimmers die te snel klommen en overleden aan hoogteziekte.

Er zijn altijd mensen die overlijden omdat ze aan risicovolle sporten doen en continu de grens blijven opzoeken. Je kan het bizar of gestoord vinden, maar ze zijn vaak bereid het risico te nemen. Jordan was eraan gewend om de grens te overschrijden om keer op keer gewicht te kunnen verliezen. Hij stopte daarom niet met trainen als hij zich misselijk of duizelig voelde. Hij deed wat hij vond dat hij moest doen. Hij was een professional en zo gedroeg hij zich ook.



Maar helaas is de doodsoorzaak van Jordan geen uitzondering voor thaiboksers. Ze luisteren niet naar hun eigen lichaam. In deze sport komt het vaak voor dat blessures, pijn, duizeligheid, misselijkheid en depressies worden genegeerd. Jordan ging op de voorgeschreven Thaise manier te werk. Hij volgde het trainingsschema van zijn sportschool, maar dat kan dus nogal gevaarlijk zijn. Het overkomt meerdere thaiboksers, en dat zal zo blijven totdat trainers en boksers de gevaren van uitdroging en oververhitting serieus gaan nemen.

—

Mis niets! Like VICE Sports Nederland voor je dagelijkse dosis ijzersterke sportverhalen.