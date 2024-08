Het boeit QAnon-aanhangers niet dat Q zijn identiteit heeft verklapt

Onlangs verscheen de laatste aflevering van Q: Into the Storm, een documentaireserie van Cullen Hoback over QAnon. En daarin gebeurde iets opmerkelijks: de beheerder van internetforum 8kun leek per ongeluk te verklappen dat hij Q is, het grote brein achter deze beweging.

In een van de laatste scènes spreekt deze beheerder, Ron Watkins, over de ongefundeerde claims over kiezersfraude die hij na de verkiezingsnederlaag van Donald Trump de wereld in hielp. Dan zegt hij: “Eigenlijk was ik drie jaar lang mensen die klakkeloos de mainstream volgen aan het trainen om zelf onderzoek te doen. Dus eigenlijk wat ik daarvoor altijd anoniem deed.”

Toen leek hij te beseffen dat hij zich had versproken. “Maar nooit als Q,” voegde hij er snel aan toe.

Hoback, die drie jaar lang Ron en zijn vader Jim had gevolgd in de Filippijnen, Japan en de Verenigde Staten, zag dit meteen als schuldbekentenis. Dat leek Watkins zelf ook wel aan te voelen, want hij glimlachte nerveus en barstte in lachen uit. “Nooit als Q, ik zweer het!”

Een prima slot voor de documentaireserie, die in beeld brengt hoe QAnon in oktober 2017 ontstond op 4chan, begin 2018 naar 8chan verhuisde en ten slotte de overstap maakte naar 8kun, de gerebrande versie van 8chan.

QAnon-aanhangers hebben altijd gedacht dat Q deel uitmaakt van de Amerikaanse regering en in nauw contact staat met de regering-Trump. Hij zou toegang hebben tot zeer geheime informatie, wat hij in bijna vijfduizend posts zou hebben gedeeld op deze platforms – met name op 8chan, dat in het bezit is van Jim Watkins.

En nu lijkt Q dus eigenlijk gewoon de beheerder te zijn van een schimmige website vol haatberichten, die vooral bekendstaat als platform dat Gamergate mede mogelijk heeft gemaakt. Je zou zeggen dat QAnon-aanhangers daar wel even van op zouden kijken, maar de werkelijkheid is anders. Het is ze nauwelijks opgevallen.

Op platforms als Gab en Parler, QAnon-forums als Great Awakening en op Telegram, waarmee honderdduizenden QAnon-aanhangers communiceren, wordt nauwelijks met een woord gerept over de uitspraak van Watkins. Geen van de invloedrijkste QAnon-accounts op Gab heeft het over de documentaire, en afgezien van een paar volgers op de grootste QAnon-kanalen op Telegram maakt niemand een woord vuil aan de onthulling.

In een van de weinige discussies erover op Great Awakening zeggen gebruikers niet te geloven dat Watkins echt Q is. “Q beschikt over veel militaire inlichtingen en veiligheidsmachtigingen,” schreef een van hen. “Er is 0 procent kans dat Ron Q is of direct betrokken is bij de operatie.”

Watkins verwees zelf wel naar de documentaire, toen hij een paar uur voordat de laatste aflevering werd uitgezonden tegen zijn 150.000 volgers op Telegram zei: “Een vriendelijke herinnering: ik ben Q niet.”

Toch geeft de zes uur durende documentaire van Hoback veel aanleiding om te geloven dat Watkins echt Q is.

Voordat de documentaire uitkwam, was er erg weinig beeldmateriaal van Watkins. Maar Hoback kreeg erg veel toegang tot zowel Ron als Jim Watkins. Hij mocht komen filmen bij hun varkensboerderij in de Filipijnen, in Japan – waar Ron nu woont – en in de Verenigde Staten, waar hij liet zien hoe Jim 8chan opnieuw in de lucht probeerde te krijgen nadat het platform in 2019 offline ging.

Hoback legde niet alleen vast hoe Ron Watkins midden in de nacht opera zong en met een hamer een berg op rende, maar ook hoe hij meerdere tegenstrijdige uitspraken deed over zijn kennis van QAnon. De ene dag zei hij niks te weten over de beweging, de volgende dag gaf hij gedetailleerde inzichten in de ontwikkeling van de complottheorie.

Op een gegeven moment stelt Watkins dat voormalig Trump-adviseur Steve Bannon Q was. Als bewijs laat hij zien dat de posts op 8kun werden verstuurd vanuit een locatie waar Bannon vlakbij woonde.

Hobacks documentaire heeft bewezen wat veel mensen die QAnon onderzoeken allang hadden geconcludeerd: dat Ron en Jim Watkins de poortwachters van Q waren, en dat wie Q ook precies is, hij hun hulp nodig heeft gehad om al zijn berichten online te gooien.

“Een deel van het bewijs hadden we al, en een ander deel van het bewijs heeft Hoback ontrafeld of samengevoegd,” schreef QAnon-onderzoeker Mike Rothschild bijvoorbeeld voor de Daily Dot. “Maar alles wijst dezelfde kant op: er zijn maar weinig andere mensen die de posts van Q hadden kunnen en willen publiceren dan de beheerder van de plek waar ze zijn verschenen. QAnon kan niet bestaan zonder Jim en Ron Watkins, en 8kun was er zonder al Q’s aanhangers ook nooit geweest.”

Tegelijkertijd zijn er nog genoeg vragen over QAnon waar we nog geen antwoord op hebben. We weten bijvoorbeeld nog steeds niet wie er onder de naam Q op 4chan actief was, voordat Watkins de controle overnam en de beweging de overstap maakte naar 8chan.

En vooral belangrijk: in de documentaire krijgen we niet te horen wat er de komende tijd met QAnon gaat gebeuren.

Q heeft al vier maanden niks gepost, en zowel Jim als Ron Watkins hadden eerder tegen Hoback gezegd dat ze waarschijnlijk zouden stoppen na de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Er zijn een paar mensen in dat gat gesprongen om te proberen controle uit te oefenen, maar dat heeft verder nergens toe geleid.

QAnon is het afgelopen jaar vanuit de krochten van het internet uitgegroeid tot veelbesproken fenomeen, met hulp van congresleden als Marjorie Taylor Greene en uiteindelijk ook Donald Trump zelf, die Watkins na zijn nederlaag meerdere keren retweette.

De beweging heeft duizenden volgelingen en veroorzaakt een hoop leed. Naast dat QAnon een grote rol speelde in incidenten zoals de rellen bij het Capitool – waar tientallen QAnon-aanhangers gearresteerd werden – is het ook niet erg bevorderend voor familiebanden gebleken.

En in sommige delen van de Republikeinse partij is QAnon inmiddels een geaccepteerd onderdeel van de ideologie geworden – en daar is Q inmiddels helemaal niet meer voor nodig.

