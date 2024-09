Het broodje dat je verkiezingskater kan genezen

Wat is er gebeurd? Waarom voelen we ons zo verrot?

Oja. Gisteren waren de Amerikaanse presidentsverkiezingen. We keken vol ongeloof naar de resultaten die vanochtend vroeg binnenkwamen. Met een soort collectieve kater proberen we onszelf vandaag weer bij elkaar te rapen.

Gelukkig hebben we iets dat ons daarbij gaat helpen.

Onze vrienden van Eggslut in Los Angeles hielpen ons om de heilige graal van broodjes te maken. Je kunt dit gewoon maken met dingen die je in de koelkast hebt liggen. Heb je eieren, brood en iets dat door kan voor vlees? Misschien dat blikje smac dat je hebt bewaard voor de Apocalyps? Trek maar vast open.

Beetje hete saus, boter en mayo en je bent er al bijna.

We hebben het overleefd. We weten nog niet wat er in januari gaat gebeuren, maar we kunnen je verzekeren dat alles goed komt na dit broodje.