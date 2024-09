Het Canadese leger onderzoekt een mysterieus geluid in het noordpoolgebied

In het piepkleine Arctische dorpje Igloolik zeggen jagers dat een mysterieus geluid, schijnbaar afkomstig van de bodem van de zee, dieren in de buurt wegjaagt.

Volgens de CBC hebben locals verschillende theorieën over de bron van het geluid. Sommigen beschuldigen bijvoorbeeldeen mijnbouwbedrijf van de “ping” of “brom,” terwijl anderen het toedragen aan een sabotageactie van Greenpeace. Beide groepen ontkennen iets te maken te hebben met het fenomeen. Jagers beweren ondertussen dat het gebied wat eerst wemelde van de wilde dieren, gedurende de zomer leeggelopen is.

Videos by VICE

Hoewel het noordpoolgebied steeds opener wordt voor mijnbouwoperaties, toerisme en militaire oefeningen, blijft het geluid onverklaarbaar. De premier van Nunavut (de meest noordelijke provincie van Canada) heeft zich tot het Ministerie van Defensie gewend om uit te zoeken wat er nou aan de hand is.

“Het Ministerie van Defensie is geïnformeerd over de vreemde geluiden die uit de Fury en Hecla Straights komen en het Canadese leger neemt de nodige stappen om de situatie te onderzoeken,” schreef Defensie-woordvoerder Evan Koronewski in een e-mail.

“Wij stellen de verschafte informatie op prijs en zullen verslag uitbrengen aan de Premier als het onderzoek afgesloten is,” voegt hij toe.

Canada wordt blijkbaar het officiële land van extreme X-files-achtige shit, aangezien dit niet het vreemdste geluid is wat inwoners hebben gemeld. Zo worden de inwoners van Windsor in Ontario al langer geplaagd door wat bekend staat als de “brom van Windsor.”

Een tot nog toe ongepubliceerd overheidsrapport over de vreemde bromtoon, meldde dat de oorsprong niet achterhaald kon worden, maar dat het mogelijk het gevolg was van industriële operaties in het gebied.

Het is onduidelijk of het Defensie-onderzoek in het noordpoolgebied meer zal opleveren, maar tot er antwoorden zijn gevonden, zullen er een hoop jagers in Igloolik boos blijven.