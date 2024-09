Dit is (bijna) alles wat je kan zien op Amazon Prime Video in Nederland

Videodienst Amazon Prime Video staat sinds gisteren online in Nederland, en het is met €5.99 per maand goedkoper dan Netflix.

Omdat de overstap van videodienst altijd een moeilijk besluit is, heeft Tweakers-gebruiker Damir een lijst van de meeste beschikbare films online gezet. Vrijwel alle Amazon-series, feature films, animatie en anime staan dus netjes onder elkaar in een Google Docje, behalve “een aantal dingen zoals het Bollywood-gedeelte plus een aantal films die je alleen kan vinden door specifiek naar ze te zoeken,” aldus Damir. The Man in the High Castle is een van de toptitels onder de originele Amazon-series, en verder staan ook Bosch, Hand of God en Mozart in the Jungle in het lijstje – series waar ik als ik eerlijk ben nog nooit van heb gehoord. Maar misschien dat jij er wel op zat te wachten.

Er is een behoorlijke lijst anime beschikbaar en een paar honderd films. De lijst is lang, ook een beetje omdat sommige titels er vaker opstaan. A Serious Man staat bijvoorbeeld onder zowel het kopje ‘comedy’ als het kopje ‘drama’ vermeldt. Het aanbod is voorlopig nog een stuk minder groot dan op Netflix, en qua type films (vooral makkelijk verteerbare tv-klassiekers) lijkt er ook geen radicaal verschil

Voor de mensen die nog twijfelen of het wel verstandig is om over te stappen, is de lijst wel behoorlijk handig, want er kleven nog een aantal kleine minpunten aan de dienst. Er zijn voor maar een beperkt aantal films Nederlandse ondertitels beschikbaar, je kan alleen betalen met een credit card, en de dienst kan niet streamen via Chromecast.

Voor de meesten is dat niet zo punt, maar anderen hebben misschien net de zekerheid nodig dat er ook daadwerkelijk toffe dingen te zien zijn op Amazon Prime Video. Gisteren werd er door de NOS nog gezegd dat het aanbod klein zou zijn, maar dat valt dus best wel mee. Kijk de hele lijst hier.