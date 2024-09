Het debuutalbum van Artefakt is zowel voor in de club als voor thuis

Het fabeltje dat producers van house, techno en andere dansbare elektronica zichzelf moeten beperken tot EP’s en maar weg moeten blijven van langspelers gaat al jaren niet meer op. Artiesten die zichzelf vooral in de club bevinden, zouden hetzelfde trucje niet op je koptelefoon kunnen. Onzin. Het onomstotelijke bewijs daarvoor is het onlangs verschenen album van Makam, of pak bijvoorbeeld Lonely Planet van Tornado Wallace dat je van begin tot eind volledig meeneemt. Volgende week komt het debuutalbum van Artefakt uit op Delsin, waarmee dit duo wil laten horen dat er ook een ruimte bestaat tussen muziek luisteren in de club en thuis op je koptelefoon.



Robin Koek en Nick Lapien, die oorspronkelijk uit Nederland komen maar nu in Berlijn zitten, willen de verschillende kanten van hun samenwerkingsproject tentoonstellen op Kinship. De vorige EP’s die uitkwamen op labels als Prologue en Konstrukt flirten duidelijk meer met de dansvloer dan dit album. “90s ambient, electro en IDM zijn enorme inspiraties voor ons, en we wilden deze invloeden bij elkaar brengen op een album”, vertelt Artefakt ons. “We bevinden ons continu tussen de club- en luisteromgeving, en deze balans hebben we ook opgezocht in onze plaat.”

Met een beetje fantasie dragen tracks als Somatic Dreams en Entering the City qua geluid en titel de esthetiek van een sciencefictionfilm die nog niet is gefilmd. Maar een verhaal vertellen zonder stem blijft moeilijk. “Het album is niet zozeer gebaseerd op een klassiek narratief, maar meer een raamwerk waarin we transities en contrasten tussen natuur en stad als uitgangspunt nemen”, legt het duo uit. De elementen die Artefakt associeert met het stadse (symmetrie, patronen in beweging) en de concepten van de natuur (de schoonheid van chaos) vind je terug in het album.

Kinship komt op 13 februari uit op Delsin. Een voorproefje van deze futuristisch klinkende symbiose van stad en natuur mogen we je hieronder exclusief laten horen: