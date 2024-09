Het demissionair kabinet wil medische dossiers vrijgeven aan justitie

Op de site van Privacy Barometer, een privacywaakhond, verscheen gister een verontrustend bericht. In koeienletters stond er:

Ziekenhuis wordt DNA-databank voor justitie

Het eerste dat ik dacht was: dit wordt makkelijk ontkennen voor de woordvoerder. Want het zit natuurlijk ‘veel genuanceerder’. Maar dat wil nog niet zeggen dat wat er staat niet waar is. En om de spin van de woordvoerders voor te zijn hierbij een poging tot nuance zonder verder afbreuk te doen aan de oorspronkelijke berichtgeving van Privacy Barometer.

Als volgt: demissionair minister Schippers van Volksgezondheid wil dat gegevens over lichaamsmateriaal beschikbaar komen voor politie en justitie. In het bericht van Privacy Barometer staat dat daar geen toestemming voor nodig is, maar dat is een beetje overdreven.

