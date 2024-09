​Het drugsforum is de allermooiste plek op het internet

Stel je een plek voor waar mensen compleet eerlijk zijn over hun drugsgebruik. Waar ze niet geheimzinnig of opschepperig doen, maar op een informatieve en vaak zelfs liefkozende wijze praten over geestverruimende middelen. Waar je een eerlijk antwoord krijgt op de vraag of het wel of geen goed idee is om lachgas te combineren met ghb. Die plek bestaat: op Drugsforum.nl delen mensen al sinds 2004 hun tripverslagen en wijsheden.



Neem ‘Mr.Pilska’, een jongen die op zijn laatste schooldag naar Walibi gaat en daar voor het eerst xtc gebruikt, en zich voelt alsof hij in Rollercoaster Tycoon rondloopt. Het hoogtepunt? Met zijn lievelingslerares hand in hand in de kinderachtbaan gezeten.

Of neem ‘oortjes’, die 4FA gebruikt in ‘een bekende discotheek om de hoek’ en op het hardcorefeestje het gevoel krijgt dat hij op een curlingbaan terecht is gekomen met een gast die ghb had gebruikt.

Dat kwam wellicht omdat de vloer best nat was. We liepen snel naar de zijkant waar het wat rustiger was. Ik vroeg hem om de curl te gooien op een rustige manier en ik begon te bezemen als een gek door het publiek heen. Ik liet hem denkbeeldig zien dat daar de curl geëindigd was en toen was het mijn beurt om te gooien. Ik gooide de curl en hij begon net zoals mij als een gek te bezemen door het publiek! Hij liet mij wel winnen wat ik echt super tof van hem vond.

Er staan ook zat bad trips op het forum. Zo vertelt Mishka hoe ze op een goafestival in Hongarije lsd gebruikt en ervan overtuigd raakt dat ze in een MTV-programma zit, en Ashton Kutcher elk moment tevoorschijn kan springen om “You’ve been punked!” te roepen.



Ik keek naar mijn vrienden en die waren naar hartstocht aan het dansen en aan het lachen. Ik begreep echt niet wat ik miste waardoor ik me zo vreselijk vies en misplaatst voelde, als een klein blond teder prinsesje die neergekwakt werd in een stinkende Shrek-orgie. De hele tijd dacht ik dat het opgezet spel was of voelde ik me in een diepe put realiteit die de ware aard van hippiefestivals aantoonde. Mooie mensen, eenheid met de natuur, spirituele liefde en kosmische energie? Nee, wat ik zag en voelde was een hoopje verloren mensen die van God los in hun eigen vuil aan het stampen waren en hier nog dolgelukkig van werden ook.

Het zijn vaak enthousiaste en bijna onbevangen verhalen – met liefde neergepend – die op Drugsforum worden gedeeld, maar zelden naïef of dom. In de meeste gevallen weten de mensen waar ze mee bezig zijn, en zo niet? Dan worden ze afgestraft en krijgen ze kritische reacties van de vele meer ervaren gebruikers. Mishka kreeg te horen dat ze psychedelica beter eerst eens in een rustige setting thuis had kunnen gebruiken.

Sowieso krijgen de auteurs op Drugsforum regelmatig feedback. Dat ze meer water hadden moeten drinken, als beginners minder moeten gebruiken of überhaupt een bepaalde combinatie beter niet hadden kunnen nemen.



Flankz deed op achttienjarige leeftijd voor de tweede keer xtc, en nam in een dag 193 milligram op een festival in Hilvarenbeek. Tegen het einde van de dag gaat ze bijna out en schreeuwt ze naar eigen zeggen om water bij de bar. “Maar toch ben ik wel een beetje geschrokken van het mindere moment… Lag dit echt aan mijn suikers? of was het puur omdat het gewoon te warm was de hele tijd?”, vraagt ze aan het einde van haar report.

LytseTerror reageert: “Ik denk (weet bijna zeker) dat je te weinig vocht had, in combinatie met de warmte en het aantal mg. Want 193 mg voor een tweede keer, is echt heel veel. Tolerantie heb je nog niet opgebouwd, dus met zoveel mg ga je aardig hard. Daarom gaat de tijd ook zo snel voorbij, en vergeet je te drinken. Had je ook extreem droge mond of weet je dat niet meer? Je zweette ook erg veel. Probeer de volgende keer ieder uur 1 glas water te drinken. Maar drink niet te veel (het kan soms heel lekker smaken)! Dan heb je kans op water vergiftiging.”



Drugsforum is niet alleen een plek waar mensen tripreports delen en daaronder reageren, maar ook de plek waar mensen elkaar waarschuwen en super-inhoudelijk met elkaar in discussie gaan over de gevaren van drugs. Neem deze twee topics over 4FA, waar mensen betogen wat de gevaren ervan zijn en hun argumenten staven met wetenschappelijk onderzoek en persoonlijke ervaringen, maar ook kritisch zijn naar onderzoek van Trimbos.

Er wordt uitgebreid gesproken over het combineren van drugs en of dat wel een goed idee is, over research chemicals en nieuwe drugs in opkomst, over de gevaren van crystal meth en zelfs openlijk over heroïnegebruik.



In een maatschappij waar verreweg de meeste drugs verboden zijn en er nog altijd een taboe op rust, is het een opluchting om zo oprecht te lezen over de deugden en gevaren, ervaringen van mensen en eerlijke discussies. Een keer niet van een vage vriend horen dat je best jezelf kunt volstoppen met keta na twee pillen te hebben gebruikt “omdat het bij hem een keer helemaal goed ging”, maar van een meer ervaren gebruiker horen dat je fucking dom bent als je alles door elkaar gebruikt. Drugsforum geeft niet alleen de mooiste manier van voorlichting, maar is ook een van de eerlijkste weergaves van drugsgebruik in Nederland.