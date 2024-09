Het duistere labyrint van Levi van Veluw kun je nu ook vanuit je luie stoel bekijken

Een kunstwerk van 350 vierkante meter zet je niet zomaar ergens neer. Toch hield het in 2015 de Nederlandse kunstenaar Levi van Veluw niet tegen om de Maastrichtse galerie Marres volledig over te nemen. Bij binnenkomst waanden bezoekers zich in een duister labyrint, dat leek op een laboratorium waar een professor zijn snode plannetjes bedenkt. Het was met name gewoon heel erg zwart allemaal.

Dit weten we nu, maar toen Relativity of Matter net geopend was, was het gehuld in mysterie. De kunstenaar besloot dat het meenemen van camera’s en ander filmmateriaal ten koste zou gaan van de ervaring. Dus zat er voor de kunstliefhebber maar één ding op: met gierende banden richting Maastricht.

Alleen daar kwam je nogal eens bedrogen uit, want het aantal mensen dat tegelijkertijd naar binnen mocht was beperkt. En je diende te reserveren. Maar nu die tijd achter ons ligt, het mysterie ontrafeld is, kun je met de virtual walkthrough van het kunstwerk zelf ook eens een kijkje nemen. En ook al is virtual reality natuurlijk niks nieuws, de exclusiviteit rondom het grote kunstwerk geeft deze beleving toch nét dat beetje extra.



Zet hieronder je eerste stappen in het donkere doolhof

Ook al mis je op deze manier het fysieke gevoel van een paar deuren die zich achter je sluiten, en worden niet al je zintuigen op de proef gesteld, krijg je wel wat mee van de donkere thematiek en de wirwar aan gangen en deuren. En het is een mooie kans om je bij de kleine schare mensen te voegen die de expositie al gezien heeft.

Levi van Veluw staat nog tot en met 5 maart met zijn solo-expositie in The Armory Show in New York en tot en met 19 maart hangen enkele van zijn werken in Museum Kranenburgh.