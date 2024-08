Het echte Twin Peaks is prachtig en vreemd

Toen mijn vliegtuig landde in Seattle, in de Amerikaanse staat Washington, vond ik het een goed teken dat de man die aan de andere kant van het gangpad zat een zwart pak met een zwarte stropdas droeg en zijn haar achterover gekamd had. Tijdens de hele reis had ik zijn gezicht niet gezien, dus het was makkelijk voor te stellen dat hij agent Dale Cooper (gespeeld door Kyle MacLachlan) was. Het was het perfecte begin van mijn weekend in de wereld van Twin Peaks.

Begin jaren negentig ontketenden David Lynch en Mark Frost een revolutie in de televisiewereld. In de decennia daarna is Twin Peaks uitgegroeid tot culthit. Dit jaar, zo’n vijfentwintig jaar later, kwam er zelfs een nieuw seizoen uit, waarvan de laatste aflevering inmiddels net geweest is. Wat op papier een misdaadsoap lijkt, is op het scherm vooral een mysterieuze en surrealistische ervaring. De stijl van de serie botst op een ongebruikelijke manier: het alledaagse wordt met het macabere afgewisseld, en de Amerikaanse dorpsidylle met de metafysische Killer BOB. De serie gaat over de mysterieuze moord op de populaire scholier Laura Palmer en speelt zich af in de fictieve stad ‘Twin Peaks’. Locaties als de Double R Diner, het Great Northern Hotel of de watervallen zijn steunpilaren van de serie. Bijna alle foto’s hieronder werden genomen in Snoqualmie Valley in Washington, het stadje waar de iconische serie werd opgenomen.

Over Snoqualmie gesproken, Mark Frost vertelde eens in een interview in Entertainment Weekly dat Lynch en hij “letterlijk de plaats hadden gevonden waarover ze hadden geschreven.” Net zoals het decor van de serie is de plek zowel prachtig als vreemd.

Hier zijn enkele foto’s van het echte Twin Peaks.

’s Nachts op de parkeerplaats van Twede’s Cafe in het stadje North Bend

Links: Buste van een bok in de Kiana Lodge in Poulsbo. Rechts: Model van een ijsje in Twede’s Cafe, dat in de serie Double R Diner was

De locatie waar het in plastic verpakte lichaam van Laura Palmer in de eerste aflevering werd gevonden. Ze filmden het in 1989 en het houtblok is er nog steeds

De tak waar de vogel op zit in de intro van de serie. Het gebruik van muziek en beeldspraak was destijds baanbrekend voor de televisie

Links: Een van totempalen bij de Kiana Lodge in Poulsbo. Rechts: Regenboog op de weg naar Snoqualmie

Fotorolletje dat naar verluidt werd geschoten door Richard Beymer, die in de serie Benjamin Horne speelt. Gevonden op een muur van Twede’s

Links: Een pop die het beroemd geworden serveersteruniform draagt. Rechts: Marian is net begonnen bij Twede’s. Ze heeft “wat” gezien van Twin Peaks

Een handgeverfde muurschildering boven de houten panelenwand van Twede’s. De muurschildering is geschilderd door de setdressers voor het filmen van het nieuwe seizoen

De bar van Twede’s

Nichole werkt bij Twede’s en zegt dat er elke dag fans langskomen

Links: Cyndi, die hier vier jaar geleden vanuit Las Vegas naartoe verhuisde en nu bij Twede’s werkt. Rechts: Iemand heeft “Cooper is a babe” op de Reinig Bridge geschreven. Een van de locaties uit de serie

Mary Hütter, 41 jaar oud, aan het werk bij Compass, een fietswinkel in North Bend. Zij en haar vriendin Amber Sievers zijn megafans van de serie en maken de beroemde Red Room na voor het nieuwe seizoen

Laaghangende wolken en regelmatige hoosbuien zijn typisch weer in Washington

Links: Snoqualmie Falls. Rechts: Een replica van agent Coopers kamersleutel. Gevonden in de cadeauwinkel in de Salish Lodge in Snoqualmie, die het decor was voor het Great Northern Hotel

Links: Koffiekopjes in de cadeauwinkel van de Salish Lodge, waarop “a damn fine cup of coffee” staat, de oneliner van agent Cooper. Rechts: Een replica van de politieauto die in de serie werd gebruikt

Uitzicht vanaf de werkplaats van Lucy. Lucy is de secretaresse op het kantoor van de sheriff, waar veel van de serie zich afspeelt.

Ingang van Twede’s Cafe in North Bend

De beroemde kersentaart van Twede’s Cafe

Links: Een bezoeker van Twede’s. Rechts: Sculptuur van een hert bij de Kiana Lodge

Links: Deel van het toegangskaartje van toen Mary Hütter de film Twin Peaks: Fire Walk With Me in 1992 ging bekijken. Rechts: Door een fan gemaakte kalender. Op deze pagina is Mary als Laura Palmer te zien

Mary in haar huis in North Bend. Op de achtergrond haar zoon Henry

De stad Snoqualmie organiseerde een vertoning van Twin Peaks: Fire Walk With Me op een van de originele locaties

Het huis dat het decor was van het huis van Laura Palmer. De zonsondergang reflecteert in het raam

De slaapkamer van Laura Palmer. Logeerkamer van de familie Reber, die de ruimte zo dicht mogelijk bij het origineel probeert te houden. Ze hebben zelfs een pop van BOB gemaakt om je de illusie te geven dat je in de serie zit. Een vriend die op bezoek kwam, weigerde in de kamer te slapen.

Mary Reber, die samen met haar man te zien is in het nieuwe seizoen van Twin Peaks. Ze zegt dat “David Lynch de aardigste man is om mee te werken.”

Jaarboekfoto van Laura Palmer in de huiskamer van de familie Reber. In deze kamer spelen veel belangrijke scènes van de originele serie zich af.

Volgens een lokale bron zou David Lynch tijdens het filmen van het nieuwe seizoen ijs hebben gegeten bij Scott’s Dairy Freeze