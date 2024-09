Het eerste dorp van plastic flessen is in aanbouw in Panama

Ergens verstopt in de jungle van Panama wordt er op dit moment het eerste dorp van plastic flessen gebouwd. De Canadese expat Robert Bezau en zijn team klussers werken aan een ecologische woongemeenschap op 34 hectare bosgrond op het eiland Bocas Del Toro. De wandpanelen van elk huis zijn gebouwd van stalen staven die aan elkaar zijn gelast om smalle kooien te maken. Elke kooi wordt gevuld met plastic flessen en vervolgens bedekt met een laag cement. De lucht in de plastic flessen doet dienst als natuurlijke isolator, waardoor het binnen altijd 1,6 graden koeler is dan buiten.

In een korte film, geproduceerd door Mel Films, vertelt Bezau: “Wanneer een plastic fles in de schappen van de supermarkt staat, vormt het geen bedreiging voor de planeet. Dat wordt het pas als iemand die fles koopt. Zodra je de fles koopt en je het zegel breekt, ben jij de bedreiging.”

Bezau is geboren in Montreal, maar had genoeg van de kou en verhuisde naar Bocas Del Toro, waar hij sinds 2009 woont. Sinds 1990 is het eiland een steeds populairdere toeristische bestemming geworden, met name onder backpackers. Bezau zag het afval op het eiland voor zijn neus opstapelen, in een vaart die de lokale opruimingsdiensten niet konden bijbenen. Gedurende anderhalf jaar verzamelde hij meer dan een miljoen plastic flessen zodat hij zijn visie kon waarmaken. Hij hoopt uiteindelijk een volwaardig ecodorp te bouwen met 120 huizen, een eco-lodge, een paviljoen voor yoga-oefeningen, wandelpaden en gecultiveerde parken voor barbecues. Bekijk het project in de video hieronder:

