Het eerste sololiedje van Syd the Kid vermengt agressie met r&b

The Internet is dankzij Syd the Kid een van de weinige projecten dat boven alle Odd Future-grootheid uitstijgt, mede door haar verfrissende blik als queer-vrouw en de ongelofelijk fijne mix van tijdloze funk en r&b die ze met haar band maakt.

Ze gaat dit jaar een soloalbum genaamd Fin uitbrengen, en All About Me is daar de eerste single van. Eigenlijk is het totaal iets anders dan we van haar gewend zijn. De moderne r&b blijft maar een keiharde beat van bandlid Steve Lacy en de agressieve toon van Syd laten het een totaal andere richting op gaan.

Videos by VICE

De video is ook duister, geschoten in een parkeergarage waar Syd

rondhangt met verschillende OFWGKTA leden, waaronder Tyler, the Creator en

Hodgy. Bekijk de clip hieronder: