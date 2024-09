Het elfjarige meisje dat bokst in het hart van India

Toen ik de boksclub bezocht, werd ik verrast door een elfjarig meisje genaamd Kasish Mehta, een van de grootste talenten van de gym. Haar benen bungelden over de rand van de boksring, terwijl ze wachtte op haar dagelijkse sparringsessie. Als ik haar vraag hoe het is om het enige meisje te zijn in een groep vol jongens, springt meteen een jongen op die naast haar zat. Hij zegt dat Kasish geen Engels spreekt, maar het meisje snoert hem snel de mond. “Shut up!”, zegt ze hardop. “Jongens zijn dapperder dan meisjes, maar mijn familie is er erg trots op dat ik boks.”

De provincie Haryana heeft niet een hele goede naam. Haryana staat bijvoorbeeld bekend om seksueel geweld, maar gelukkig ook om het voortbrengen van een aantal van de beste sporters van het land, waaronder vrouwen. Vooral de beste boksers en worstelaars komen uit deze regio. De laatste tijd zijn films over jonge vrouwelijke worstelaars en boksers enorm populair in Bollywood. Een goed voorbeeld daarvan is Dangal, een film die vorig jaar december uitkwam en de bestverdienende Hindi-film ooit werd. De film gaat over twee jonge vrouwelijke worstelaars uit Haryana die tegen de mannelijke dominantie in de sport strijden die ervoor zorgt dat zij hun talent niet goed kunnen ontwikkelen.

Kasish traint elke ochtend en avond twee uur, behalve op zondagen, dan traint ze alleen ‘s ochtends. De coach en voormalig profbokser Rajiv Godara vraagt Kasish een paar rondjes te sparren tegen een jongen van haar leeftijd. Ze is veel beter en na vijf minuten sparren in de hitte, vraagt de coach of ze haar helm af wil doen. De jongen houdt zijn helm aan.

Ze mikt hoog, net als de hoofdpersonages in Dangal. “Ik wil hoe dan ook prof worden”, zegt ze, voordat ze een touw van vier meter beklimt als onderdeel van de training. Het lijkt erop dat het voor Kasish niet uitmaakt wat haar omgeving is, ze heeft de kracht en vastberadenheid om het te maken.

