Het elftal dat al twee jaar alles verliest in de kelder van het amateurvoetbal

Er is niets beters dan de week afsluiten met een matige pot voetbal in een afgelegen, regenachtig oord met een groep vrienden. Soms win je, soms verlies je. Maar ook al draait de wondere wereld van het amateurvoetbal niet alleen om winnen, is het bijna onvermijdelijk dat je af en toe met de punten in de tas naar huis gaat. Toch is er een elftal dat nog nooit van zo’n overwinning heeft geproefd. Overasseltse Boys 3 is dat elftal.

Het team uit Overasselt, een klein dorp onder de rook van Nijmegen, loopt al twee jaar lang elke week tegen zeperds aan in de absolute kelder van het amateurvoetbal. Bijna iedereen in dit vriendenteam groeide op in het Gelderse dorp. Veel spelers studeren in Nijmegen en wonen daar op kamers, maar komen elke zaterdag bij elkaar om te voetballen. Sinds de oprichting van het team twee jaar geleden is er nog geen punt gepakt, maar toch staan ze elke week weer op het veld. VICE Sports ging daarom afgelopen week eens met de jongens van Overasseltse Boys 3 op pad.

“In onze allereerste wedstrijd speelden we met negen man. Ook floot de scheidsrechter toen al een kwartier voor tijd af, omdat iemand van de tegenstander nog moest hooien,” vertelt linkshalf Bryan me bij aankomst. Ik begin me te verheugen op deze avond in de kelderklasse.

