Het enige redelijke advies over bitcoin is vandaag vier jaar oud geworden

Bitcoin kopen is een deal met de duivel; het is een slechte deal als je ze wel koopt, en een slechte deal als je ze niet koopt. Aan de ene kant, als je de cryptomunten koopt hoor je bij de Bitcoin-elite en hoef je de moderne goudkoorts niet meer te missen. Aan de andere kant: wat de fuck moet je nu doen?

Ik heb nooit last van dit probleem gehad, als journalist heb ik nooit geïnvesteerd in cryptocurrencies. Maar één advies van de Bitcoin-community is me altijd bijgebleven. Het is de enige manier om niet gek te worden nadat je wat digitale munten hebt gekocht die alsmaar meer waard woorden. En dat is: HODL.



Videos by VICE

Het is een verkeerd gespelde versie van het woord “hold“ (vasthouden). Grote kans dat je deze meme wel eens langs heb zien komen als je het Bitcoin-nieuws een beetje volgt. Het is een mantra, ongeacht de Bitcoin-achtbaan omhoogschiet of een afgrond induikt – verkoop niet. Neeraj Agrawal van Coin Center wees Twitter er maandag op dat het precies vier jaar geleden was dat de post op het forum Bitcointalk die het allemaal begon werd geplaatst. Ene “GameKyuubi” plaatste de verkeerd gespelde opmerking vlak na de legendarische Bitcoin-crash van december 2013. Hij zei: “I AM HODLING.”

Simpel gezegd betekent HODLING dat je je munten niet verkoopt – zelfs niet bij lagere koersen of een crash. Het gaat allemaal om de lange termijn en niet verlijd worden door de belofte van het snelle geld dat alleen te verdienen is als je oogballen aan de koersen zijn vastgelijmd. “Het komt omdat ik een slechte handelaar ben en IK WEET DAT IK EEN SLECHTE HANDELAAR BEN,“ schreef Gamekyuubi. “In een zero sum game als deze, kunnen andere handelaren je geld alleen krijgen als jij het verkoopt.”



Het zit eigenlijk zo: hou als je Bitcoin hebt gekocht goed in je achterhoofd dat je geen bankier bent, ook al ben je je eigen bank. En als je goed was geweest in het verhandelen van goedkope, risicovolle aandelen, dan zou je nu allang rijk zijn.

Het is vooral zo dat iedereen die Bitcoin koopt – wat bestaat uit het kopen van een plekje op een digitale ledger – wedt op dat deze ledger in de toekomst ergens voor gebruikt gaat worden. Maar niemand weet wat dat gaat zijn, als jet al iets is. Het lijkt er steeds minder op dat de ledger en de daarbijbehorende munt gebruikt gaat worden om voor dingen te betalen. Een gedeelte van de Bitcoiners vergelijkt het nu ook al met een investering in een commodity, zoals een vat olie. Dit is een duidelijke hint dat niemand een idee heeft waar het allemaal naartoe gaat. Je zou elk moment van je leven kunnen besteden in dit uit te vinden en hoe je er rijk van kunt worden, of je kunt ook gewoon kiezen om je geen zorgen te maken. Ik weet wel wat beter klinkt.

Er zijn andere redenen voor HODL dan je eigen gemoedsrust. Eén argument is dat je op een gegeven moment alles kunt verkopen zodat je schatrijk bent. Ja, oké, weet niet. Misschien wel. Een ander argument is dat het niet verkopen zorgt dat de Bitcoin-markt stabiel blijft omdat er de crypyomunten niet steeds massaal in de uitverkoop worden gezet en de munt niet om de zoveel tijd gigantisch instort. En tot slot zullen hardcore Bitcoiners je vertellen dat de blockchain niks geeft om ouderwets geld en dat jij dat ook niet zou moeten doen – het enige dat nog belangrijk is, is dat je een paar satoshi’s houdt als na een Bitcoin-revolutie alleen nog in BTC gerekend wordt.

Maar ik denk dat het het belangrijkste is om niet zo gestrest te zijn. Of je nou Bitcoin hebt, of niet.