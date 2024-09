Het enige wat nog een beetje helpt is dit verhaal over minipaardjes

Donald Trump heeft in zijn eerste week als president al gelijk actie ondernomen om vrouwenrechten zoals we die nu kennen, zoals het recht op abortus, de kop in te drukken. En in Nederland liet Mark Rutte, de baas van ons land, zich van zijn meest bekrompen en ongastvrije kant zien. Kortom, het is 2017 en de wereld lijkt er niet mooier op te worden.

Maar kijken naar snoezige diertjes helpt altijd – ook als je je eigenlijk moet afvragen of het wel gezond is dat poezen zo doorgefokt zijn dat ze geen oortjes meer hebben, of paardjes zo klein zijn dat ze op schoot kunnen. Heel kleine paardjes dus. Laten we daar vandaag eens aandacht aan besteden.

Voordat we de wereld van miniatuurpaarden induiken, is het belangrijk om meteen even orde op zaken te stellen. Ten eerste zijn miniatuurpaarden geen pony’s, hoe gek dat misschien ook mag klinken. Als we het over miniatuurpaarden hebben, bedoelen we paarden die letterlijk heel klein zijn. Volgens The Miniature Horse , een website volledig gewijd aan miniatuurpaarden, is “een miniatuurpaard niet hoger dan 85 centimeter, waarbij gemeten wordt vanaf het punt waar de manen eindigen, op de schouders.” Een paardje weegt gemiddeld tussen de 70 en de 110 kilo. Ter vergelijking: in Nederland hebben pony’s doorgaans een schofthoogte van minder dan 148 centimeter (soms 157 centimeter). De schofthoogte van een paard ligt nog hoger.





Foto is eigendom van Mae Small via Stocksy

Paarden vereisen over het algemeen veel onderhoud – waarom vragen verwende kinderen anders om een pony? Ze hebben constante verzorging nodig en hebben broze lichamen, waardoor een gebroken been vaak betekent dat het paard moet worden ingeslapen. Miniatuurpaardjes vergen minder onderhoud. Ze zijn niet bepaald goedkoop, maar het verzorgen van een minipaardje kost beduidend minder geld. Waar het voedsel voor een normaal paard je zo’n 140 euro per maand kost, ben je aan een minipaardje maandelijks maar zo’n 25 euro kwijt. Ze zijn zelfs zo goedkoop, dat ze weleens gebruikt worden als alternatief voor blindengeleidehonden.

Rachel Ray, een Amerikaanse tv-persoonlijkheid, die zich normaal gesproken bezighoudt met koken en niet met haar liefde voor minidieren, introduceerde in haar show geleidepaard Panda, die gespecialiseerd is in frisbeeën.

Minipaarden kun je vasthouden alsof het baby’s zijn. Of je dit moet willen, laten we vandaag even buiten beschouwing – denk aan Trump, denk aan Rutte. Op een populaire Japanse facebookpagina van een boer en zijn minipaard worden regelmatig video’s geplaatst waarop hij zijn paardje optilt alsof het een kleuter is. Af en toe knuffelen ze zelfs met een stel varkens erbij. Volgens Horses and Horse Information, een site die volledig aan paarden gewijd is, zijn het “lieve en hartelijke dieren die makkelijk tevreden te houden zijn.”



Volgens Faith Hanbrook, die paarden fokt en Hawhill Miniatures in Alberta in Canada runt, zijn minipaarden de volgende, grote trend. Hanbrook heeft zelf al minipaarden verkocht aan mensen over de hele wereld, waarvan de meesten in Europa, Nieuw-Zeeland en Australië wonen. Ze zegt dat mensen die erover nadenken een minipaard te nemen veel ruimte moeten hebben. In tegenstelling tot andere gedomesticeerde dieren, zoals honden of katten, hebben ze vaak een eigen stal. “Sommigen mensen laten hun deur open staan en dan komen ze zo naar binnen lopen.” Net als honden.



Hanbrook zegt dat miniatuurpaarden vergelijkbaar zijn met normale paarden. “Afgezien van hun grootte, zijn er verder maar weinig verschillen. Het blijven natuurlijk paardachtigen.” De meeste mensen verkiezen minipaarden boven normale paarden, omdat ze minder ruimte innemen. “En ze hebben minder voer nodig,” vertelt Hanbrook aan Broadly.

Mocht je interesse hebben om de eigenaar van een minipaard te worden, vergeet dan niet dat het kuddedieren zijn. “De meeste mensen hebben er twee. Je kunt ook een paard en een ezel nemen.” Volgens Hanbrook is dit geen vreemde combinatie. Ook is het belangrijk dat mensen weten wat ze nodig hebben om voor een minipaard te zorgen, en waar de dichtstbijzijnde dierenarts zich bevindt.

Het is lastig om te voorspellen of miniatuurpaardjes echt de nieuwe, grote trend worden onder dierenliefhebbers, maar één ding is in ieder geval zeker: minipaardjes zijn schattige diertjes en ze vormen de perfecte afleiding voor mensen die liever aan iets anders denken dan het feit dat de westerse beschaving momenteel volledig naar de knoppen lijkt te gaan.