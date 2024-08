Het erfgoed van Mae Jemison, de eerste zwarte vrouw die een ruimtereis maakte

8 maart is het Internationale Vrouwendag. Broadly sprak met activisten over de vrouwenzaak in 2018 – waar gaan zij de barricades voor op? Ook eren we de activisten aan wie vrouwen van nu hun vrijheden te danken hebben. Lees hier alle artikelen.

Lang voordat ze de eerste zwarte vrouw was die de ruimte in vloog, was Jemison een jonge vrouw die zich kwaad maakte om het gebrek aan diversiteit bij het Apolloprogramma. Ze raakte geïnspireerd door de rol van Nichelle Nichols als luitenant Uhura in Star Trek – een van de eerste zwarte vrouwen in een grote rol die niet een bediende moest voorstellen – en besloot zich volledig op haar studie te richten.



Jemison groeide op in Chicago en zat de meeste tijd met haar neus in de boeken. Haar toewijding aan het studeren wierp zijn vruchten af toen ze op 16-jarige leeftijd werd toegelaten aan Stanford University. Naast veel studeren gaf ze ook leiding aan de vakbond van zwarte studenten, en volgde ze het dansprogramma van de school. In 1977 haalde ze haar bachelor in chemische technologie, en haar master in Afrika en Afro-Amerikaanse studies, en in 1981 behaalde ze haar doctoraat in geneeskunde aan de Cornell University.

Nadat ze Sally Ride in 1983 als eerste Amerikaanse vrouw de ruimte in zag gaan, solliciteerde ze voor het astronautenprogramma van de NASA. Uit 2000 mensen werd ze samen met 14 anderen gekozen om deel te nemen, en na 5 jaar van trainingen, ging ze op haar eerste missie: STS-49 met de spaceshuttle Endeavor.

Jemison vertrok in 1993 bij de NASA en stichtte 100 Year Starship, een instituut dat zich inzet voor de research en uitvindingen die ruimtereizen in de komende 100 jaar mogelijk moeten maken.

Omdat ze een gigantisch glazen plafond aan diggelen heeft geslagen voor vrouwen van kleur in de wetenschapswereld, is Jemison nog altijd een inspiratie voor vrouwen en mensen die carrière proberen te maken in een werkveld waar voornamelijk witte mannen werken. In een beroemd interview met de Chicago Sun-Times, zei Jemison: “Laat je nooit tegenhouden door het beperkte inlevingsvermogen van anderen. Als je gaat denken zoals zij, dan bestaat jouw kans ook niet, omdat je jezelf inperkt en niet denkt in mogelijkheden.”