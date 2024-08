Het feest van Scientology in Amsterdam was zo te zien extreem lit

Van alle kerken die er in Nederland bestaan is de kerk van Scientology waarschijnlijk het gezelligst. Niet alleen kun je er Thetan-level 8 bereiken (wat zeer chill schijnt te zijn, maar wel een boel geld kost), je kunt er ook hartstikke fijn feesten. Sterker nog: het lijkt erop dat het openingsfeest van het nieuwe Scientology-gebouw aan de Wibautstraat in Amsterdam het sickste feest van het jaar was. Waarom we dat weten? Nou, dankzij dit youtube-filmpje van AT5:

Zoals je kunt horen, wordt hier het lied Aan de Amsterdamse Grachten van Wim Sonneveld gezongen. Wim Sonneveld zelf was ook fervent aanhanger van Scientology, en het is geen geheim dat het dorp uit zijn bekendste lied Het Dorp eigenlijk over Saint Hill Manor gaat, het landgoed waar L. Ron Hubbard woonde. Hubbard schijnt ooit een conference van Sonneveld te hebben bezocht en zou na afloop de gevleugelde woorden: “Lik me bolle reet” hebben uitgesproken.

Omdat youtube-filmpjes eindig zijn en het irritant is om steeds opnieuw op play te klikken, hebben we er gifjes van gemaakt. Gifjes hebben de fijne eigenschap dat ze oneindig doorspelen, en dat is precies wat je wil bij deze beelden. Kijk maar even mee!

Move over, Armin! Er is een nieuwe dj-superster opgestaan. En wat voor een. Deze man kijkt alsof hij een Kinder Surprise vol Prozac heeft gevonden. Let goed op hoe hij danst: hij begint met de klassieke ‘arm in de lucht’, schakelt naadloos over op ‘de joggende moeder’, om vervolgens routineus af te sluiten met een draai aan een niet bestaande knop. Ook hulde voor de danseressen op de achtergrond, die hier een indrukwekkende ‘applaudisserende cyborg’ neerzetten.



Xenu zal vandaag wel extra tevreden zijn in zijn vulkaan, want wát zetten deze dames een prachtige uitvoering neer van de officiële Scientology-dans. Het ziet er misschien eenvoudig uit, maar ze mogen dus niet klappen op de maat van de muziek, maar op de maat van de hartslag van Tom Cruise tijdens zijn ochtendlijke darmspoeling.



Dit is bijzonder: let even niet op de zangers op de voorgrond, maar op de violist. Het aantal emoties dat in krap vijf seconden op haar gezicht af te lezen is wordt enkel geëvenaard door het aantal nullen in het bedrag dat John Travolta op zijn bankrekening zag verschijnen na zijn hitkomedie over het leven van L. Ron Hubbard, Battlefield Earth.



Zo, nog even een totaalshot om te laten zien hoe fucking geweldig dit feest was. Zo te zien had niet alleen de dj een halfje genomen, maar werd er in het publiek ook gretig aan de sleutel van het nieuwe Scientology-pand geroken. Wel jammer dat hier zo opvallend te zien is dat de handen van de dj nep zijn (misschien vervangen door poten van een otter? We zullen het pas weten als Louis Theroux hier induikt).



Rest ons te zeggen: gefeliciteerd, lieve Scientology, met jullie prachtige nieuwe neukhol op de Wibautstraat. Als jullie nog eens een feestje hebben, nodig ons dan ff uit! Worden we meteen lid.