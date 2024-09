Het festivalseizoen is nu écht begonnen want de VICE Festival Guide 2017 is uit

Hoewel het weer af en toe nog wat schizofrene trekken vertoont begint het zo langzamerhand echt zomer te worden, en dat betekent dat je de komende maanden weer elk weekend de wei in mag om je onder te dompelen in de festivalfun. Om dat plezier te optimaliseren hebben we ook dit jaar weer een Festival Guide gemaakt. We hebben ‘m dit keer zo vol mogelijk gestopt, met zeer uiteenlopende verhalen, interviews en fotoseries.

Zo vertellen we je hoe je je antikatermiddelen gewoon kan plukken in de bosjes op de festivalcamping, zijn we op zoek gegaan naar legale alternatieven voor illegale partydrugs en vertellen we je welke spullen je dit jaar absoluut niet mag vergeten, als je naar een festival gaat. Ook spraken we onder meer Pip Blom, de Vlaamse rapper Romeo Elvis en de nogal muzikaal uitgevallen broers Job, Sjoerd en Chris Oberman. Ray Fuego was zo vriendelijk om zijn tips te delen voor als je naar festivals wil maar altijd blut bent, en we verzamelden de allergrimmigste festivalanekdotes voor je, want op festivals wordt de grens van beschaving nog weleens opgezocht én gruwelijk overschreden.

De cover van de Festival Guide is dit jaar gemaakt door fotograaf Marloes Haarmans. Ze maakte speciaal voor ons een beeldserie van bongs die je kunt maken van spullen die je toch al mee had genomen naar de festivalcamping. Handig voor als je nog allemaal wiet hebt, maar al je vloeitjes door de regen aan elkaar zijn geplakt. Ook die serie staat in de guide.

Spring dus nu op je fiets om het ding op te pikken bij je lokale VICE-dealer, of lees alle artikelen op onze VICE festivalpagina. Op die plek verzamelen we de komende maanden, naast alle stukken uit de Festival Guide, alle andere vele artikelen die met festivals en aanverwante zaken te maken hebben. Bovendien gaan we de komende tijd op die plek tickets voor de allerleukste festivals van dit jaar weggeven.

Veel festivalpret toegewenst iedereen he! Joe!