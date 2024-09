Het gaat verschrikkelijk slecht met de Samsung Galaxy Note 7

Dit is hoe een ramp eruit ziet.

Vandaag maakte Samsung bekend dat de verkoop van de Samsung Galaxy Note 7 wereldwijd wordt stilgelegd. Deze beslissing volgt op het al eerdere besluit van de vier grootste telefoonaanbieders om de verkoop van het toestel tijdelijk stoppen. De reden hiervoor is dat zelfs de vervangende apparaten oververhit raken en in brand vliegen. Er wordt verwacht dat de aanbieders, AT&T, T-Mobile, Verizon Wireless en Sprint, de smartphone niet meer verkopen totdat Samsung een onderzoek naar deze nieuwe rapporten afrondt.

Hoe is het zover gekomen? Critici prezen de Samsung Galaxy Note 7 toen die uitkwam in augustus, waarbij een aantal het zelfs de beste Android smartphone ooit noemden. Maar kort na de release waren er tenminste 35 toestellen (volgens Samsung destijds) die explodeerden of in brand vlogen: het leidde tot tal van foto’s en video’s van smeulende Note 7’s op sociale media. Vervolgens riep Samsung begin september alle toestellen terug (in totaal rond de 2,5 miljoen) met de belofte het probleem op te gaan lossen (ze dachten dat het lag aan de enkele leverancier van batterijen), en daarna het toestel pas opnieuw uit brengen als alles was opgelost.

Alleen daar zit nu juist het probleem: de telefoonaanbieders hebben hun ondersteuning voor de Note 7 ingetrokken omdat er nu berichten komen over vervangende toestellen die oververhit raken en ontploffen. Hierdoor wordt nu gespeculeerd dat Samsung de toestellen een tweede keer moet terughalen. De Amerikaanse Consumer Product Safety Commission heeft dan ook alle Note 7 eigenaren aangeraden om de toestellen niet meer te gebruiken en deze uit te zetten.

“Op dit moment zou Samsung de Note 7 in zijn geheel weg moeten gooien en verdergaan,” vertelde Jan Dawson, hoofdanalist aan het technologische onderzoeksbedrijf Jackdaw Research, aan Motherboard. “Hoe langer dit blijft hangen, hoe langer het invloed zal hebben op het merk, en hoe moeilijker het voor het bedrijf wordt om verder te gaan.”

Voor Samsung kon de ramp rond de Note 7 niet op een slechter moment komen. Apple’s iPhone 7 krijgt goede recensies, met extra veel lof voor de dubbele camera in de grotere iPhone 7 Plus. De telefoon is een maand na de release nog steeds moeilijk te krijgen (het voelt alsof ik de afgelopen twee weken constant Apple’s website heb vernieuwd om een 128GB iPhone 7 Plus te kopen). LG’s V20, die eenzelfde doelgroep heeft op de Android markt, ligt eind van oktober in de winkels na zeer veelbelovende persdemonstraties van modellen uit de voorproductie. En als klap op de vuurpijl is Google zelf is aan het toetreden tot de markt voor Android smartphones met Pixel line – ondersteund door een grote campagne en een prominente plaats op Verizon Wireless’ hoofdpagina:

De vooruitzichten zijn dus helemaal niet goed. Blogs van Android-fans raden lezers af om de Note 7 te halen, terwijl de Wall Street Journal maandag schreef dat Samsung tijdelijk stopt met de productie, en vandaag zelfs bleek dat de wereldwijde verkoop stopt. Het toestel zou gisteren in Nederland in de verkoop gaan. Het bedrijf gaat weer onderzoeken wat de oorzaak is. “Ik heb twijfels bij Samsungs hele methodologie van het testen van producten en de controle van haar leveranciers,” zei Dawson.

“Om Oscar Wilde te citeren,” vertelt Dawson, “een versie verliezen door problemen met de batterij kan worden gezien als een ongelukje; als je er twee verliest begint het slordig te lijken.”