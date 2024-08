Het geheim achter de gestoorde stunts in actiefilms

Veel kinderen groeien op met het idee dat ze een ninja willen zijn. We kunnen ons allemaal nog wel een keer herinneren dat we de speeltuin terroriseerden als Power Rangers of Teenage Mutant Ninja Turtles. Maar voor een grote groep volwassen atleten en trickers die getraind zijn in tricks bij vechtsporten, of kortweg “trics”, is schoppen als een ninja een fulltime baan.

Tricking is een combinatie van vechtkunsten, gymnastiek en breakdancing. Als je in de afgelopen 20 jaar een film met superhelden hebt gezien, is de kans groot dat je iemand hebt zien tricken. Je dacht waarschijnlijk dat de absurde bewegingen op het scherm CGI of een andere mooie Hollywood-truc waren. Dat is niet zo. Er is bijna altijd een getrainde stuntman aanwezig die in de schaduw van de held staat.

Sommige grote kaskrakers van de afgelopen jaren hebben opvallende trickers binnen hun stuntteams. Chadwick Boseman’s dubbele stunt in Black Panther, bijvoorbeeld, wordt uitgevoerd door Danny Graham – een van de grootste trickers ter wereld. Het vechtsportteam in de film werd bovendien uitgebreid met stuntmannen Matt Emig en Micah Karns. Hetzelfde geldt voor films zoals Avengers: Infinity War, Spider-Man: Homecoming, Deadpool en Iron Man – de lijst is eindeloos.

Op papier is tricking gewoon een heleboel combinaties van kicks, flips en moeilijke bewegingen bij elkaar. Maar als je de trucs van een stuntman bekijkt, zie je eigenlijk een menselijk lichaam dat in extreme bochten wordt gewrongen. Een uitbarsting van explosieve energie stuurt een stuntman naar de hemel; het lichaam transformeert naar een nieuwe en onnatuurlijke beweging. Vervolgens komt hij met een weerzinwekkende kracht terug uit die trance. Tricking is een indrukwekkende uiting van kracht en behendigheid. De sport is ontstaan uit verschillende vechtsporten die atleten al eeuwenlang beoefenen.

Vechtsporters en acrobaten hebben lang geëxperimenteerd met bewegingen die later tricking werden genoemd. Beoefenaars van capoeira bijvoorbeeld – een door dans beïnvloede vechtkunst die 500 jaar geleden door Afrikaanse slaven in Brazilië werd ontwikkeld – bewogen al op de ‘Raiz’-manier voordat trickers ze gebruikten. En de Esan-bevolking in Nigeria oefent al eeuwenlang een heilig ritueel uit genaamd Igbabonelimhin. Een krankzinnig spektakel van sicke acrobatische dansvormen.

Tricking werd bekend in de jaren negentig. In de film Dragon Inn bijvoorbeeld, die in 1967 uitkwam, gebruikten acteurs kabels om hen te helpen bij het uitvoeren van sicke flips tijdens gevechtsscènes. Meer moderne gebruiken van kabelwerk – zoals in The Matrix in 1999 – inspireerden trickers om verschillende ‘onmogelijke’ bewegingen uit te voeren zonder kabel.

“Tricking heeft de mogelijkheden van gevechtschoreografie uitgebreid,” zegt Travis Wong , een bekende SAG-AFTRA Stunt-coördinator. “Het laat moderne personages toe om stunts uit te voeren zonder hulp van een kabel, brengt realisme naar het scherm en het helpt om superhelden en iconische personages tot leven te brengen.”

Rond diezelfde tijd begon tricking zich te versmelten met de gewone vechtkunst. Pionieren, zoals George Chung van Ernie Reyes’ ‘West Coast Demo Team’, begonnen ooit met acrobatiek op een competitieve manier, waarna vechtsport-performances snel populair werden op de Amerikaanse tv en in films. Sterker, de zoon van Chung’s instructeur, Ernie Reyes Jr., speelde Donatello in de vechtscènes van de eerste Teenage Mutant Ninja Turtles in 1990. Later speelde hij ook in het vervolg. De originele Power Rangers-serie uit de vroege jaren negentig had ook een mix van vechtkunsten en gymnastiek die later enorm invloedrijk zouden zijn voor een hele generatie trickers.

In 2000 werd de Blue Lightspeed Power Ranger gespeeld door Mike Chat. Dat was toevallig ook een martial arts-vechter, die de creatieve karate van Ernie Reyes naar een hoger plan tilde. Toen hij Xtreme Martial Arts (XMA) oprichtte ontstond er een ware revolutie, omdat het atleten actief aanmoedigde om innovatieve flips en tricks te mixen in hun acteerwerk. Onder de eerste XMA-deelnemers zat de jonge Taylor Lautner, wiens flipping skills van pas kwamen bij een van zijn eerste hoofdrollen.

Toen een paar XMA-atleten zich vooral begonnen te focussen op het uitvinden en uitvoeren van deze nieuwe tricks, maakten de tricks zichzelf los van XMA en werd het ‘tricking’ genoemd: een nieuw soort extreme sport waarbij het draait om momentum en het onmogelijke mogelijk maken.

“Trickers zijn volwassenen die hun jeugd nooit achter hebben willen laten. Ze verwonderen zich over de wereld, en alle mogelijkheden daarin,” zei James Daly, oprichter van Invincible Tricking. Hij heeft een punt, want trickers hebben er een handje van om tricks over te nemen uit stripverhalen, anime of videogames.

Neem nou een van de bekendste moves uit Street Fighter: Ryu’s verwoestende hurricane kick . Graham heeft het op een of andere manier voor elkaar gekregen om het na te doen. Nu is het een van de populairste en indrukwekkendste technieken in tricking. Je hebt er extreem veel kracht en flexibiliteit voor nodig. De tricker moet met een voet in de lucht springen, en twee keer ronddraaien in de lucht, terwijl hij of zij een been gestrekt moet houden en drie keer keihard moet schoppen. Mensen die er verstand van hebben zouden zeggen dat het gestrekte been het vreselijk moeilijk maakt om die 720 graden te draaien. Er is nog een andere move uit Street Fighter die een flinke impact heeft gemaakt op tricking: de beruchte flashkick van Guile. Eigenlijk is dat een soort hardcore voetbal-omhaal.

Een andere leuke fictiemove is de Iron Man-flip . Nadat-ie zichzelf de lucht in heeft gewerkt, strekt-ie z’n benen en brengt-ie z’n armen langs zijn zij, alsof het Iron Man is die z’n boosters gebruikt die op z’n handpalmen en voeten zitten. Dan doet-ie nog een 360-flip voordat-ie weer op de grond terecht komt.

Deze moves uitproberen kan best een beetje eng zijn. Probeer het alleen als je traint met een expert en de juiste veiligheidsmaatregelen neemt. Maar ook experts zullen je vertellen: als je de tricks eenmaal hebt geleerd, zoals de hurricane kick of de Iron man-flip, dan voel je je een echte superheld, of ninja.