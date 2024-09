Het gevaar van mijn hooliganmentaliteit tijdens het uitgaan

Nick Hay * was tien jaar lang als casual actief in Nederland. Dat wil zeggen dat hij stad en land afreisde voor zijn voetbalclub, maar ook een knokpartij op zijn tijd niet schuwde. In deze column legt hij uit hoe zijn hooliganmentaliteit een risico vormt tijdens het uitgaan.

Terwijl de gemiddelde landgenoot zijn zachtgekookte eitje aan het pellen is op de zondagochtend, knallen twee groepen jongeren met losgetrokken riemen op elkaar in op een station. Ik krijg een klap met een paraplu en proef een mengeling van lauw bier en vers bloed. Op een afstandje staan twee pubers verschrikt toe te kijken, met laaghangende broeken aan en een verse frikandel in hun hand. Frikandellen voor lunchtijd, doe toch normaal.

Voor de AKO in de stationshal zet ons twaalfkoppige groepje uiteindelijk een beslissende aanval in, waarbij hun beste man als laatste ten val komt. We hebben deze ijskoude zondagochtend gewonnen. Naast de felicitatie- en beterschapskaarten knalt hij tegen een etalageruit met boeken. Onder zijn voet liggen twee exemplaren van De Grote Wereld van Arthur Japin. Zijn geruite petje ligt iets verderop tegen een incheckpaal. Nelis wil als afscheidscadeau het rek vol kleurige Hallmarkkaarten in zijn nek parkeren. Toch grijpen we in. In onze wereld won ‘Petje’ ons respect door er als laatste tegenstander nog te staan. Vernedering volstaat.



