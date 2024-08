Het ging al 12 keer bijna finaal mis door stomme fouten met een atoombom

In Amerika lijkt de regering Trump zich meer bezig te houden met de vermeende autofellatiokunsten van Steve Bannon dan met, noem eens wat, het onderhouden van het kernwapenarsenaal. In een ijzingwekkend verslag in Vanity Fair beschrijft journalist Michael Lewis de totale desinteresse van de Trump-regering voor deze belangrijke overheidstaak.

Het lijkt misschien een probleem dat ver weg is, maar als er iets fout gaat, zijn we allemaal de klos. Kleine kans dat er iets misgaat, want het is tot nu toe toch ook altijd prima gegaan?

Dat dacht ik in elk geval best lang. Bijna niemand weet hoe vaak we tijdens de Koude Oorlog op het randje hebben gestaan van een nucleaire holocaust, en hoe vaak de oorzaak hiervan een dom ongelukje was. Het hing soms letterlijk van één persoon of dronken commandant af dat we niet in een soort modern Hiroshima leven.

