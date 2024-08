Drie grapjes over eierballen en een trommel en fluit, we zijn op Eurosonic! De hele week. Gisteren kwamen we aan. Nu ruiken we naar een grote ton vol lang geleden overleden ellende. Ik bedoel, we stinken. Bah. Hoe dat komt? Omdat we gisteravond de hele nacht naar allemaal bandjes stonden te kijken. Daarna gingen we dansen en bier morsen en stopten we lauwe frietjes in elkaars oor, gewoon, om te lachen. Lees hieronder welke bandjes we zagen en wat we ervan vonden.

Lees verder op Noisey