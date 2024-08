Het grote VICE lhbt-alfabet

De lhbt+-gemeenschap is soms best wel verwarrend. Sprak je vroeger nog simpelweg over ‘holebi’s, tegenwoordig is er zelfs een plusje toegevoegd aan lhbtqiap, omdat er steeds meer termen bij komen. En dat is goed (voor iedereen een hokje!), maar het bos is door de bomen nauwelijks meer echt te zien. Voor de mensen die inclusiviteit hoog in het vaandel hebben staan en willen snappen wat LGBTQQIAAP2-S+ ( Lesbian, Gay, Bisexual, Trans*, Queer, Questioning, Intersex, Asexual, Ally, Pansexual, Two Spirit en nog meer!) inhoudt hebben we het LHBT+-ABC samengesteld. Even de zaken wat op orde stellen.

Aseksueel

Aseksuele mensen, die uit één procent van de bevolking schijnen te bestaan, ervaren een gebrek aan seksuele aantrekkingskracht tot anderen en/of seksueel verlangen. Dit betekent echter niet dat aseksuelen niet verliefd kunnen worden. Als er ook geen sprake is van romantische gevoelens, wordt iemand aangeduid als aromantisch.

Er is ook een aseksuelenvlag, die dan ook zeer weinig seks uitstraalt:



Biseksualiteit

Dat reden dat lhbt+ niet alfabetisch gespeld wordt en dat biseksuelen dus niet als eerste genoemd worden zal wellicht te maken hebben met het feit dat ze zowel buiten als binnen de lhbt+-gemeenschap shit over zich heen krijgen. ‘Te gay’ voor hetero’s en ‘niet gay genoeg’ voor homo’s. Mensen geloven je niet, zeggen dat het ‘een tussenfase’ is, of dat je je wel zal schamen voor je verkapte homoseksualiteit. Omdat je als biseksueel niet makkelijk in één hokje te plaatsen bent, raken mensen al gauw verward. Misschien komt er zelfs wel een stukje jaloezie bij kijken, omdat je veel meer keus hebt.

Cisgender

Het antoniem van transgender ( zie T). Dus dat iemands seksuele identiteit overeenkomt met het biologische geslacht waarmee deze persoon geboren is. Tevens de nieuwste toevoeging aan de termen die mensen naar je gooien als ze je op je privilege wijzen. “Jij hebt makkelijk praten als blanke welvarende cisgender heteroseksuele man!!”

Hieronder een filmpje van een enórme cisgenderman:



Diva Mayday

De D van ‘drag’ draag ik op aan de bekendste en leukste dragqueen van Nederland – ik durf haar zelfs de Nederlandse RuPaul te noemen – en tevens eigenaar van mijn favoriete instagramaccount (waar ze zichzelf ‘NO 1 DUTCH DRAG SUPERSTAR’ noemt). Dit account staat vol met filmpjes dat Mayday in Sitges dronken van haar stamkroeg Queenz over straat naar huis loopt en in de camera ‘Hey Facebook!’ roept en ‘HOLA, QUE TAL’ naar iedereen die haar passeert. Steevast gaat ze op zoek naar een lantaarnpaal voor het beste licht om vervolgens zichzelf en iedereen om haar heen ‘goooooorgeous’ te noemen. Toch heeft onze Mayday het niet uitgevonden. Ten tijde van Shakespeare waren alle acteurs mannelijk en verkleedden jonge mannen zich voor de vrouwenrollen als vrouw. Een half millennium later kijkt elke homo die ik ooit heb ontmoet (en hun fag hags) naar RuPauls Drag Race, zonder discussie de beste reality tv-show die ooit gemaakt is.

Mannen die zich als vrouw verkleden worden dragqueens genoemd en vrouwen die zich als mannen verkleden dragkings. Er zijn echter ook steeds meer dragqueens die vrouw zijn en andersom. RuPaul, beschrijft drag als het ‘uitdagen van de status quo’, omdat het ‘vastgezette identiteiten afwijst.’ Drag draait vooral om het niet te serieus nemen van het leven en het spelen met gender en performance, maar kan ook een politiek statement zijn.

Hieronder een filmpje van Diva Mayday <3.

Ellie Lust

Ik heb nog niet iemand ontmoet die Ellie Lust – woordvoerder van de politie in Amsterdam – niet heel leuk vindt. Mijn favoriete ding aan haar is dat ze heel goed zonder enige mimiek en intonatie kan pratón – wat blijkbaar kenmerkend is voor lesbies – maar tegelijkertijd alsnog heel erg leuk en lief overkomt. Ze is de dochter van een melkboer en komt uit Oostzaan, en is nu voorzitter van Roze in Blauw, het netwerk binnen de politie dat zich bezighoudt met het bestrijden van antihomoseksueel geweld, wat een retegoede zaak is.

Ze heeft ook een hele sicke tweelingzus: Marja Lust.

Fluïde

Iemand die genderfluïde is heeft niet het gevoel dat deze persoon volledig thuishoort in een van de twee geslachten. Hij of zij voelt zich bijvoorbeeld op een regenachtige woensdagmiddag meer man, op een zwoele zondagavond meer vrouw, en tijdens Pasen misschien weer geen van de twee. (Zie ook Non-binair. )

Gay

De oorspronkelijke betekenis van het Engelse woord gay is ‘vrolijk’ of ‘zorgeloos’. Deze laatste betekenis werd in de zeventiende eeuw een eufemisme voor ‘seksueel immoreel’. Zo was een ‘gay house‘ een bordeel en betekende ‘gay man’ nog vrouwenverslinder (de ironie!). Tegelijkertijd betekende ‘gay man’ een vrijgezel van middelbare leeftijd’ die ‘zorgeloos’ was omdat hij geen vrouw had. Maar, vanwege de gedachte dat mannen die vrijgezel blijven wellicht gewoon homoseksueel zijn, kwamen de definities ‘seksueel immoreel’ en ‘vrijgezelle man van middelbare leeftijd’ uiteindelijk tot de definitie van ‘gay’ zoals we die vandaag de dag kennen.

Vanaf de jaren twintig werd de term steeds vaker gebruikt, hoewel voornamelijk nog door homoseksuele mannen als codewoord en pas in de jaren zeventig werd ‘homophile’ vervangen door ‘gay’.

O ja en soms zeggen mensen die iets stom vinden dat het gay is, en fuck deze mensen, want zo krijgt het woord een negatieve connotatie.

Heteronormatief

We leven in een wereld die voornamelijk gemaakt is en bepaald wordt voor heteroseksuele mensen, en dat kan soms erg fucked-up uitpakken, maar ook weer niet altijd. Zo heeft de samenleving minder vooropgestelde ideeën heeft over hoe wij lhbt+’ers precies onze levens moeten leiden – mensen kijken er bijvoorbeeld niet zo héél snel raar van op als je als homo zegt dat je polyamoreus bent, terwijl je je als hetero dat toch sneller moet ‘verantwoorden’.



Intersekse

Een parapluterm voor mensen die geboren zijn met een anatomie die niet past binnen de standaarddefinities van man of vrouw, wegens variaties in hun seksekenmerken. Iemand kan chromosomaal, inwendig of uitwendig dubbelslachtig zijn, of een combinatie daarvan. Iemand is dus niet exclusief geboren als wat mensen ‘man’ of ‘vrouw’ noemen, maar iets daartussenin. Vooral vroeger, maar nu nog steeds worden er op jonge leeftijd veel operaties gedaan om iemand te ‘normaliseren’. Het achterliggende idee daarvan is dat iemand niet volledig ontwikkeld man of vrouw is, en dat de natuur daar even een handje bij moet worden geholpen. Want ja, je zal maar niet helemaal in een van de twee hokken passen.

Het is niet hetzelfde als transgender, want dat heeft te maken met je genderidentiteit en intersekse met je biologische kenmerken. Het kutterige aan dit alles is dat mensen die intersekse zijn vaak operaties krijgen die ze misschien (achteraf) niet willen, terwijl transgender mensen vaak moeten vechten voor operaties die ze wél willen.

Ryanne van Dorst, ongeveer de leukste persoon die er is, kwam begin dit jaar uit de kast als ‘hermafrodiet’ – een verouderde term die vaak als beledigend wordt beschouwd, maar die Ryanne veel mooier vindt klinken dan intersekse. Ze maakte er het programma Geslacht! over.

Jos Brink

Het feit dat ik deze naam ken omdat ze in de snackbars van Bacardi Breezer-oorden aan de Spaanse kust een frikandel met saté-saus een ‘Jos Brinkie’ noemen, zegt veel over mijn leeftijd en de domme keuzes die ik maakte als zestienjarige. Maar deze man, acteur, schrijver, cabaretier en presentator, was open over zijn homoseksualiteit en in Nederland het boegbeeld van homoseksualiteit. Hij noemde zichzelf weleens ‘homoseksueel van beroep’, maakte zich altijd hard voor de acceptatie van homo’s en er werd zelfs een homo-emancipatieprijs naar hem vernoemd. Rip.

Kelly van der Veer

foto door Sander Roks

“Ik ben vroeger geboren… als jongen”. Zes woorden die in het collectieve geheugen staan gegrift en uitgesproken werden door Kelly van der Veer in het derde seizoen van Big Brother. Het maakte haar in één klap de eerste bekende Nederlander die openlijk transgender is. Kelly bleef jarenlang in de media verschijnen als een soort karikatuur die bijvoorbeeld graag op de bank bij Jensen haar tieten liet zien, of gillend een klysmakuur onderging met Patty Brard. Nee, Kel koos er niet bepaald voor het pad van een transgender-activist te bewandelen, maar laat dat de liefde voor haar niet in de weg staan.



Lesbisch

Het verhaal gaat dat er in 600 voor Christus een vrouwelijke dichter was met de naam Sappho, die over de vrouwenliefde dichtte. Ze woonde op het Griekse eiland Lesbos en zodoende ontstond de term lesbi. De term kwam pas echt in gebruik na de Tweede Wereldoorlog, daarvoor werd er gesproken over ‘lollepotterij’ – waar ook de term ‘pot’ vandaan komt – of werd er gewoon gesproken over homoseksualiteit.

Meer aandacht voor lhbt+ in het onderwijs

De collectieve gedachte is dat dit heel erg veel goeds zou doen voor lhbt+-emancipatie, dus beter beginnen ze hier eens mee, want wie heeft er nou écht iets aan wiskunde???

Non-binariteit

Ook wel ‘genderqueer’ genoemd en is een overkoepelende term voor genderidentiteiten die niet exclusief mannelijk of vrouwelijk zijn. Bijvoorbeeld het hebben van meerdere geslachten, geen geslacht, of het wisselen tussen geslachten. Iemand die non-binair is kiest ervoor zichzelf niet als een enkele sekse of gender te identificeren. Deze persoon kan bijvoorbeeld aangesproken willen worden met ‘hen’ of ‘hun’, als genderneutrale alternatieven voor hij/zij/haar/zijn.

Onnatuurlijk

HO HO HO! Geintje natuurlijk!

Panseksualiteit

Een panseksueel is genderblind, wat wil zeggen dat deze persoon de tweedeling van man en vrouw negeert en ook op mensen kan vallen die non-binair zijn. Zo is het dus bijna hetzelfde als biseksualiteit, maar net iets meer woke. Woker? Woker.

Queer

Een parapluterm voor iedereen die niet heteroseksueel en/of cisgender is. Oorspronkelijk betekent het ‘vreemd’ of ‘eigenaardig’ en het werd vanaf eind negentiende eeuw gebruikt als scheldwoord, zoiets als ‘nicht’ of ‘flikker’. Eind jaren tachtig werd de term een geuzennaam, toegeëigend door geleerden en activisten. Het lijkt dus bijna hetzelfde als ‘lhbt+’ te betekenen, maar heeft een sterkere politieke betekenis. Queers zetten zich bewust af tegen de norm en hokjes. Zelfdefinitie is een basisprincipe, iedereen mag zijn wie de is en wensen aangesproken te worden zoals hij of zij wil.

Roze Zaterdag

Op zaterdagnacht 28 juni vielen de politie binnen in de Stonewall Inn, een homobar in Greenwich Village in New York. Al jarenlang werden homo’s, lesbiennes en transgenders door de politie gewelddadig behandeld en gemarginaliseerd. Deze keer vochten ze voor het eerst terug en ontstonden er rellen, de zogeheten Stonewall-rellen. Meer dan tweeduizend demonstranten vochten tegen vierhonderd ingezette politieagenten. Nog twee keer vonden er die week rellen plaats.

Het gebeuren haalde niet eens uitgebreid het nieuws, maar was wel het startschot voor Gay Liberation Movement in de VS. Precies een jaar erna vond de eerste Gay Pride Parade ooit plaats, tussen Greenwich Village en Central Park. In de jaren daarna volgden veel landen. In 1977 werd er in Nederland voor het eerst Roze Zaterdag gevierd, uiteraard op de laatste zaterdag van juni. Nog steeds vindt het evenement plaats, elk jaar in een andere stad. Het is de voorloper van Pride zoals we dat nu in Amsterdam, Rotterdam en Utrecht kennen, maar veel minder drukbezocht en bekend. Jammer, want het heeft een sterk politiek en emancipatoir karakter.

Als iemand je ooit hoort zeggen dat hij of zij ‘echt niet snapt dat Pride nog wordt gevierd omdat het helemaal niet nodig is’ en gewoon ‘aandachttrekkerij’, bitchslap ze dan met een slappe pols of een voorbinddildo en herinner ze er dan even aan dat lhbt+’ers vijftig jaar geleden nog niet of nauwelijks rechten hadden en met Pride naast het vieren van onze vrijheid ook de mensen worden geëerd die voor deze vrijheid gevochten hebben.

Scharen

Vinden lesbo’s hééééérlijk, is de gedachte die in alle puberende acnéhoofdjes (deze kunnen ook van veertigjarige mannen zijn) leeft over lesbische seks. Dat komt dan door ‘lesbische’ porno, waarbij twee heteroseksuele meisjes elkaar zwoel te lijf gaan, maar wat natuurlijk echt geen moer te maken heeft met echte vrouw-op-vrouw-seks.

Mijn welingelichte bronnen (oké, mijn enige lesbische vriendin) hebben me verteld dat scharen niet echt een chill ding is, wat lesbo’s daadwerkelijk vaak doen. Net zoals er homo’s bestaan die niet de hele dag door anale seks hebben.

Transgender

Iemand die transgender is identificeert zich volledig of gedeeltelijk met het andere geslacht dan dat hem of haar biologisch bij geboorte toegewezen is. Omdat de wereld oneerlijk is, is de situatie voor transgenders wereldwijd nog best wel naar. Uit de lhbt-monitor uit 2016 blijkt dat het aantal transgenders dat psychische problemen heeft drie keer zo hoog is in vergelijking met de algemene bevolking, en dat tien procent van de Nederlanders negatief tegenover transgenders staat. Het is algemeen bekend dat precies al deze Nederlanders officieel de hele dikke tering kunnen krijgen.

Uit de kast komen

Dit moeten lhbt’ers helaas altijd, en het is in veel gevallen ook een van de kutste dingen die je in je leven zal moeten doen, maar in de meeste gevallen ook de grootst beloonde. Het is al een aantal jaar een hype om je coming-out richting een familielid te filmen en op YouTube te zetten en dan een mix van reacties als ‘BURN IN HELL YOU F*CKING F*GGOT’ (wel altijd heel politiek correct sterretjes gebruiken?) en ‘OMG THIS IS THE SWEETEST THING I’VE SEEN IN MY LIFE YOUR FAMILY IS AMAZING’ te ontvangen. In een ideale wereld zou een reactie natuurlijk ergens daartussenin liggen en gewoon ‘fijn voor je :)’ zijn. Ze doen mijn homohart hoe dan ook smelten als ik er brak een reeks bekijk.

Vogue

Why Tell me Why – Anita Meyer

Die wapperende handjes in de lucht!

X-generatie

We zijn de gayste generatie die er is. Dat wil zeggen: de generatie die er het meest voor uitkomt. Uit dit onderzoek blijkt dat zeven procent van de Amerikanen tussen de 18 en 35 zich identificeert als lhbtetc. Dat is twee keer zoveel als dat een onderzoek onder alle Amerikaanse volwassenen in 2011 uitwees. Jeej voor de millennials!

YMCA

Als ik aan dit extreem matige nummer van de Village People denk, denk ik aan familiefeestjes waarbij ooms bij het refrein heftig met hun lichaam zwaaien om te laten zien dat ze kunnen spellen en niet homofoob zijn, maar de C in spiegelbeeld uitbeelden en consequent te laat zijn bij de A.

Toch is dit om een paar redenen wereldwijd hét gay anthem geworden:

De Village People waren geile mannen, sommigen openlijk homoseksueel, verkleed als bouwvakker, matroos, indiaan, politieman, motorrijder en cowboy. Homo’s houden van geile mannen, maar vooral van verkleden.

YMCA staat voor Young Men’s Christian Association en dat is wereldwijd de grootste christelijke jongerenorganisatie, aanvankelijk alleen voor jongens. In het begin van de twintigste eeuw ageerde de organisatie tegen homoseksualiteit, maar ironisch genoeg stond de organisatie juist bekend als cruiseplek voor homomannen. De Village People geven dus op extreem vrolijke wijze een enorme shout-out naar mannenkontseks op de plek waar dat het meest vervloekt is. Winnaars.

Zo nou ik denk dat we er zo wel zijn en eerlijk gezegd ben ik er ook wel een klein beetje klaar mee want nog flink veel werk zoiets zeg poe nou ik wens iedereen een schitterende Pride met veel zon in de lucht en in iedereens hart