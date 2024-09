Het Haagse festival The Crave maakt in een klap de line-up bekend

Na talloze edities in het holst van de nacht zoekt het Haagse feest The Crave aankomende zomer voor de tweede keer de buitenlucht op. De festivaleditie is op zaterdag 3 juni, en dit keer voor het eerst in het Zuiderpark in Den Haag. De line-up van vorig jaar was zeer accuraat en die van dit jaar is eigenlijk niet anders. Dat weten we, want we mogen hieronder alle namen bekend maken. Om er alvast een paar te noemen: denk aan grote jongens als Karenn, Mind Against en Daniel Avery en lokale helden als Legowelt, Unit Moebius en Orgue Electronique.

Een event als The Crave Festival misstaat het stadspark niet, aangezien er de afgelopen jaren geen elektronische muziek meer is geprogrammeerd. Er valt volgens programmeur Joris Hoefnagel niet alleen winst in het Zuiderpark, maar in heel de Hofstad te behalen: “‘Dance’ in Den Haag is altijd al een moeilijk onderwerp geweest, maar het begint hier steeds meer te borrelen. Er is bijvoorbeeld weer een platenzaak en er zijn steeds meer initiatieven die mogelijkheden voor bloei van de lokale scene bieden.”

Videos by VICE

The Crave wil bijdragen aan de fundering van deze scene en doet dat door studioruimtes in de stad op te zetten en samen te werken met PIP en Creme Organization. Laatstgenoemden zijn verantwoordelijk voor de programmering van Creme Organization x PIP waar Legowelt, Unit Moebius, Orgue Electronique en DJ TLR staan.

De nieuwste generatie producers wordt neergezet op District25 met namen als Woody, twice upon a time en JEANS. Joris: “Dit zijn de gasten die de stad nu kleur geven.” Call Super, Makam en Tom Trago vullen het podium aan, waar bezoekers dicht op de artiest staan. Op het hoofdpodium staat techno centraal. Daarvoor heeft Joris artiesten als Karenn (Blawan en Pariah), Oscar Mulero, Daniel Avery, Matrixxmann en Blueprint-oprichter James Ruskin binnengehaald.

De complete line-up:

Call Super

Daniel Avery

DJ TLR

James Ruskin

JEANS

Karenn (Blawan & Pariah)

Lake Haze

Legowelt

Makam

Matrixxmann

Mind Against

Orgue Electronique

Oscar Mulero

Primus Inter Pares

Secunda

Tom Trago

twice upon a time

Unit Moebius

Van Anh

Woody

De voorverkoop is gestart, kaartjes te koop achter deze link.