Het ijskoude hart van 21 Savage lijkt voorgoed te zijn gesmolten

De tijd dat ik trillend van angst door mijn huis liep als 21 Savage door de speakers klonk, ligt inmiddels ver achter me. Zijn laatste album was iets minder meedogenloos dan het eerste (nog steeds rauw genoeg om hem niet uit te nodigen voor een potje midgetgolf) maar wat er echt voor heeft gezorgd dat ik niet meer bang voor hem ben is, hoe cliché, de liefde.

Sinds hij met Amber Rose heeft, lijkt zijn ooit bevroren hart te gloeien. De twee praten openlijk over een mogelijk aanstaand huwelijk en delen hun mierzoete romantiek met de hele wereld. Natuurlijk knapt zelfs een gebroken man op van de liefde, maar dat uitgerekend 21 Savage hand in hand op de achterbank van een auto uit volle borst een serenade brengt, had niemand kunnen voorspellen. Van savage naar ideale schoonzoon.

Videos by VICE

Er is hoop voor iedereen, jongens. Kijk maar.