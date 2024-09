Het internet gaat los op dit lied gemaakt met een tekening van een eenhoorn

Als je geen noten kunt lezen, kun je altijd nog een mooie tekening maken in een muziekprogramma. Dat dat ook kan werken hebben geluid- en glitchkunstenaars al vaker laten zien. Meestal levert dat een soort kakofonisch, maar verbazend bevredigend lawaai op. Dit is niet het geval bij deze simpele afbeelding van een eenhoorn. De bekende YouTuber Andrew Huang zette dit weekend de afbeelding om naar een kunstige MIDI-compositie en postte het op internet.

In de video zie je het computerscherm van Huang, waarop hij dus een MIDI-eenhoorn heeft getekend. Je verwacht dat dit een hakkelige wirwar van pianoklanken gaat worden, maar nee. 22 seconden lang hoor je een melodie die bijna net zo magisch is als het mythische wezen waaruit hij zijn inspiratie putte. Het is totaal niet logisch dat dit mooi klinkt, maar dat doet het toch.