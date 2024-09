Het internet staat vol filmpjes die je leren om poppers te snuiven

Ik ben nooit goed geweest in het opvolgen van instructies. Een cake bakken op basis van een stappenplan vind ik al moeilijk; ooit viel er op een haar na een IKEA-kast bovenop me, omdat ik de laatste paar stappen had overgeslagen (en hem dus niet aan de muur had verankerd). Laat me niet beginnen over het installeren van een nieuwe printer.

Tenzij het om poppers gaat – dan heb je mijn volledige aandacht. Ik ben een enorme fan van de populaire homodrug. Met één snuifje is je hele reet ontspannen en ervaar je een vertrouwd, prettig gevoel in je hoofd. Ik zie poppers een beetje als de schadevergoeding van God voor alle narigheid waar de homogemeenschap altijd mee heeft moeten dealen. Och, we zouden zoveel minder seks hebben gehad zonder dit spulletje.

Videos by VICE

Hoewel veel homo’s fan zijn van poppers, gebruikt het grootste deel van de gebruikers het met mate. Het effect kan vrij sterk zijn, en je voelt het over het algemeen al na één of twee snuifjes. Ook kunnen poppers nogal riskant zijn als je niet weet wat erin zit, dus minder is duidelijk meer (toch zijn ze vrij veilig vergeleken met drugs als alcohol of cocaïne).

Maar, sommige popperfans werpen zich op om de grenzen van de drug te verkennen, in een fetisj die erom draait gebruikers te pushen om zo lang en zo diep mogelijk te inhaleren.

In ‘poppers-trainingvideo’s’, die worden gepost op sites als Xtube, Pornhub en Tumblr, worden stap voor stap instructies gegeven om het meeste uit je kleine amberkleurige flesjes te halen. Er zijn video’s van een paar minuten tot ruim een uur; het meest gebruikte format lijkt op die van erotische P90X-workoutfilmpjes, waar een montage van een gaypornclipje wordt afgewisseld met instructies over hoe je je poppers moet inademen, de ‘hit’ moet vasthouden en dan los moet laten. Dat ‘hit, hold, release’-patroon neemt gedurende de video toe in regelmaat en intensiteit, terwijl de porno steeds heftiger wordt. Er zijn ook verschillende niveaus – van ‘beginnervideo’s’ (kortere hits, korter inhouden) tot ‘mastervideo’s’ voor de vergevorderde popperaar.

Aangezien ikzelf al amper tijd heb om mijn eigen schema bij te houden, laat staat om me te laten dicteren door een poppers-soldaat die bepaalt wanneer ik wel en niet mag ademen, zocht ik contact met fans van de poppers-trainingvideo’s om erachter te komen wat ze er zo boeiend of leuk aan vinden.

Dom (niet zijn echte naam), een 36-jarige man uit Texas, zegt dat de video’s voor hem dé plek zijn voor zijn masturbatie-entertainment. “Ik heb iedere video die ik heb kunnen vinden gezien,” vertelde hij. Dat betekent niet dat hij elke instructie helemaal precies opvolgt, omdat, “ik het idee heb dat dat hersenschade kan veroorzaken.” Hij zei dat hij nog nooit is flauwgevallen, of zichzelf ooit te zwaar heeft ingespannen tijdens het proces.

Voor iemand als ik, die niet compleet is geobsedeerd is door poppers, zijn deze filmpjes niet per se allemaal even aantrekkelijk. Ik hou het maar een paar filmpjes vol voor ik de handdoek in de ring gooi. Misschien ben ik me te bewust van het alles, en misschien zou dat anders zijn als ik mijn bewustzijn een beetje kan beïnvloeden. Bijvoorbeeld met, jawel, poppers- hypnose-trainingvideo’s. Er is niks dat niet bestaat op Pornhub.

Neem bijvoorbeeld dit filmpje op Pornhub, met de titel “CUM DUMPSTER (POPPER HYPNO)” (link is uiteraard hartstikke NSFW). Het begint met een anonieme stem die op een hypnotiserende toon begint te vertellen, terwijl er een Twilight Zone-animatie van een zwart-witte spiraal te zien is. “Relax,” zegt de stem. “Pak je flesje. Breng het naar je neus. Inhaleer.” Vervolgens geeft hij de gebruiker de opdracht om “tien diepe hijsen” te nemen, waarbij er wordt meegeteld. Vlak daarna begint er Darude-kwaliteit trancemuziek te spelen terwijl er een snelle montage van rommelige gayporn voorbij flitst.

Ik vroeg een producent van poppers-trainingvideo’s op Pornhub, met de username Altriak, om een inzicht te geven in zijn creatieve proces. Hij zei dat hij zich in eerste instantie aangetrokken voelde tot het genre omdat de video’s een constant veranderende stroom pornoscènes aanbood — maar hij was al snel door de voorraad poppers-trainingvideo’s die hij kon vinden heen, waarop hij maar zat te wachten op nieuwe uploads door andere makers. In plaats van wachten besloot hij ze zelf te gaan maken, waarbij hij zijn eigen unieke formule ontwikkelde, wat betreft de auditieve en visuele opbouw.

“De beste filmpjes vond ik degene waar de beste opbouw in zat qua seksuele handelingen (van blowjobs, naar rimmen, naar seks, bijvoorbeeld),” schreef hij me in een email. “Filmpjes die begonnen met relatief normale dingen (zoals een-op-een met condoom), en opbouwden naar heftigere shit (trio’s en groepen zonder condoom), de filmpjes ook intenser maakten.”

Het opsnorren van de juiste clips en ze op de juiste wijze monteren is dus niet zo heel moeilijk – wel lastig is het om de juiste muziek onder iedere montage te vinden. “Ik probeer nummers te vinden die intenser worden gedurende het nummer — een beetje zoals seks over het algemeen opbouwt,” zei hij. Dat kan ik bevestigen: de muziek in deze filmpjes is cruciaal. Ik moet toegeven dat ik bijzonder geïnteresseerd was in één specifiek filmpje, omdat de soundtrack een nummer van de fantastische dark-electropopband TR/ST was, die perfect bij de porno paste.

Het hoeft niet gezegd te worden, maar ieder drugsgebruik is gevaarlijk, inclusief poppers, en als je ze net zo lang gebruikt als deze filmpjes voorschrijven, zou je dokter je zeker raar aankijken. Dom zei dat het ook grappig is om ze met andere mensen te kijken. Een goed idee voor mensen die hier net mee beginnen en bang zijn om flauw te vallen, en dwars door de glazen koffietafel heen denderen, bijvoorbeeld.

Dat gezegd hebbende, we hebben allemaal zo onze afleiding nodig, in deze domme wereld. Als dat voor jou een hypnotiserende vader is die je vertelt dat je een snuif nitrieten moet nemen, dan denk ik: hey, lekker doen.