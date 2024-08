Het interview van Nardwuar met Lil Pump is kort, raar en kunstzinnig

Nardwuar the Human Serviette wordt gezien als een wandelend vat vol enthousiasme, dat de mensen die hij interviewt geregeld verrast met prachtige cadeaus en persoonlijke vragen. Eindelijk heeft de Canadese journalist zijn ultieme match gevonden: Lil Pump. Het interview is niet alleen goed omdat Nardwuar meerdere malen luidkeels ‘ESSKEETIT!’ roept, maar vooral doordat het zo kort en geconcentreerd is, net als de liedjes van Pump.

De video tikt nog niet eens de vijf minuten aan, en de laatste minuut bestaat uit Nardwuar die zijn iconische standbeeldhouding doet. Het daadwerkelijke interview duurt misschien net drieënhalve minuut, wat langer is dan elk nummer van Pump, maar korter dan elk interview van Nardwuar. Daardoor is het perfect: het bevat veel energie, het is een beetje dom en vooral heel erg veel fun. Dit is misschien wel het leukste stukje:

Videos by VICE

Nardwuar: Why should people care about Lil Pump?

Lil Pump: Because how much Lil Pumps can it take for a Lil Pump to Lil Pump? Lil Pump.

Dit is pure kunst. Kijk het hele interview hierboven.