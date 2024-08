Het is 2018 en tegenwoordig sporen undercoveragenten bendes Lego-dieven op

Vorige week arresteerde de politie van Portland de 40-jarige Raji Azar. Hij wordt ervan verdacht dat hij een bende leidde die gestolen Lego online doorverkocht. In de rechtszaal werden hem 24 misdaden ten laste gelegd.

Volgens de politie ronselde Azar dieven “die vaak verslaafd waren aan opiaten en andere drugs” op sites als Craigslist en OfferUp. Nadat zij de Lego-pakketten hadden gestolen, gaf Azar de dieven wat geld en verkocht hij ze online met veel winst door. Dit wordt in Amerika ook wel “fencing” genoemd.

Videos by VICE

Toen het huis van Azar werd doorzocht, vond de politie genoeg Legostenen om de oprit mee te bestraten. De waarde van de Lego werd door onderzoekers van Fred Meyer, de supermarktketen waar blokken waarschijnlijk werden gestolen, op ongeveer 40.000 euro geschat.

De Lego-misdadiger werd gepakt doordat onderzoekers van Fred Meyer die samenwerkten met de the Northwest Organised Retail Crime Alliance. Azar werd ingerekend door undercoveragenten die zich voordeden als dieven met een grote partij gestolen Lego waar ze snel vanaf moesten. Nadat hij omgerekend iets van 10.000 euro van het speelgoed betaalde, werd Azar ingerekend.

Hoewel Lego stelen misschien een vreemde lijkt, is het bijna de perfecte misdaad. Lego heeft namelijk een hoge winkelwaarde en er staan geen serienummers op, waardoor het lastig is te onderzoeken of een bepaalde set gestolen is.

Dit verklaart waarom er zoveel Lego wordt gestolen. In 2016 werd er ook in Portland een andere man gearresteerd omdat hij Lego met een waarde van 40.000 euro aan een undercoveragent probeerde te verkopen. Een man in Florida, die de ‘Lego Bandit’ werd genoemd, stal voor bijna twee miljoen aan Lego-sets en ander speelgoed. In 2014 pakte de politie een groep criminelen uit Phoenix in Arizona op die voor 200.000 euro aan Lego hadden gestolen.

Volg Motherboard op Facebook en Twitter.