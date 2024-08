Het is een kwestie van tijd voordat vrouwelijke artiesten de Nederlandse hiphopfestivals bestormen

Het gebrek aan vrouwen op de line-ups van festivals is een probleem. Vorige festivalzomer onderzocht VICE hoe groot dit gebrek exact was en de uitkomst is op z’n minst teleurstellend te noemen. Zo was meer dan negentig procent van alle artiesten op Lowlands en Down the Rabbit Hole mannelijk. Hier kunnen meerdere redenen voor zijn: dat vooral mannen de touwtjes in handen hebben bij labels en festivals is er een van, en dat er veel minder vrouwen doorbreken dan mannen telt ook mee.

Daarom is het een welkome verrassing dat een hiphopfestival als Appelsap twee vrouwelijke rappers – Young MA en 070 Shake – prominent op de line-up heeft geplaatst. Natuurlijk is dat in vergelijking met het aantal mannelijke geboekte artiesten nog steeds een beetje karig, maar het is in ieder geval een stap in de goede richting. Zeker nu er een nieuwe generatie hele sicke vrouwelijke rappers aan de poort staat te rammelen.

Videos by VICE

Lees verder op Noisey.