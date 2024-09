Het is heel erg moeilijk om geld te verdienen met virtual realitygames

De treurige realiteit van virtual reality is dat winstgevendheid voorlopig nog vrijwel onmogelijk is. Aangezien er drie grote headsets op de markt zijn, zouden we nu in de hoogtijdagen van VR-ontwikkeling moeten zitten, maar als je de Medium-post van Joe Radak van Eerie Bear Games mag geloven, ga je waarschijnlijk geld verliezen als je het probeert.

Het is waarschuwing die je serieus kan nemen. Radaks puzzelgame Light Repair Team #4 was een van de lanceringstitels voor de HTC Vive, en heeft grotendeels positieve reviews op Steam. Veel reviews zeggen dat de puzzels iets te makkelijk zijn en Radak zelf zegt dat de game in 70 minuten uit te spelen is, maar voor $8 is dat geen slechte deal.

Videos by VICE

Tot nog toe heeft de studio meer dan $36.000 verlies gedraaid met het project. Omdat hij niet geketend werd door geheimhoudingsplicht, kon hij vrijuit vertellen over de kosten van het ontwikkelen van zijn game. In de post veegt hij de vloer aan met het idee dat je twee werknemers die vanuit huis werken op hun eigen computers tot winst kunnen leiden.

Radak betaalde zelf voor de game en deed 95% van het werk, maar zijn post laat zien hoeveel het had gekost als hij het gepitched had aan Oculus of Valve. De goedkoopste kosten waren de servers, die maar $30 per drie maanden kosten. De ontwikkelaars (hijzelf en Noah Rojahn) kostten $40.000 voor vier maanden. Het bedrijf oprichten kostte $3.500 en het laten maken van muziek kostte $3.000. Bij elkaar is dat $46.000.

Launchtrailer voor Light Repair Team #4. Bron: Fr0z3nR

Hij wijst er ook op dat er een hoop andere kosten zijn om rekening mee te houden, vooral voor ontwikkelaars met kantoren, maar de kosten van computers of zelfs de maandelijkse prijs voor goed internet.

Daar bovenop moet Eerie Bear Games nog belasting betalen aan de overheid en royalties aan Epic Games voor het gebruik van de Unreal Engine. En dan is er nog de commissie die je betaalt aan Valve voor elke verkochte verkochte game op Steam.

“Dus, voor elke verkochte game van $7,99, houden we $5.20 over,” schrijft hij. “Met het ‘verkeerde’ budget moeten we 5602 exemplaren verkopen om winst te maken, met het ‘correcte’ budget 8949. Dat getal zal uiteindelijk hoger zijn, omdat we met elke sale op Steam meegaan. Hierin zit ook nog dat we werken vanuit huis, op onze eigen computers.”

Na de grote lancering van de HTC Vive, verkocht Light Repair Team #4 (LRP4) 2300 exemplaren. Zelfs als ze hun budget onrealistisch laag hadden gehouden, zou LRP4 nog altijd geen winst maken. Om het nog erger te maken, rekenen ze ook niet de extra uren die ze in de maanden na de release moesten stoppen in patches.

Gezien de grote hype rondom de lancering, is 2300 een schrikbarend laag aantal, zelfs als je rekening houdt met kritiek op de game en de marketing ervan. Dat benadrukt nog een probleem met virtual reality: zelfs na de release van de grote headsets, weten een hoop mensen nog niet van het bestaan ervan. Volgens een nieuw onderzoek van Parks Associates, weten 63% van de Amerikanen niets over virtual reality en maar 6 procent van mannen en 2.5 procent van de vrouwen hebben interesse in het kopen van een headset.

Je hoort dit soort dingen ook van andere ontwikkelaars. De dag voordat Radak zijn post schreef, schreef Dean Hall van Rocketwerk een lange post op Reddit over de problemen rond de ontwikkeling vanOut of Ammo voor de Vive. Hij nam het hierin op voor ontwikkelaars die exclusiviteitsdeals hebben getekend met een van de headsetmakers. Radak schreef zijn post deels om Hall’s verhaal te ondersteunen, namelijk dat die deals de enige manier zijn om kiet te spelen in VR.

“Er zit geen geld in,” zei Hall. “Ik bedoel daarmee niet ‘geld om een Ferrari mee te kopen,’ ik bedoel ‘geld om werknemers te betalen.’ Mensen praten over ontwikkelaars die geld hebben aangenomen van Oculus/Facebook/Intel alsof ze hun ziel verkocht hebben en ergens op een eiland zijn gaan wonen. De werkelijkheid is dat deze ontwikkelaars deze deals hebben gemaakt omdat het de enige manier is om hun games uit te laten komen.”