Het is het altijd waard om voor de planeet te vechten

De beroemde klimaatactivist Clive Hamilton noemt het zijn “holy fuck moment” – het moment dat hij zich realiseerde dat we met onze industrie en auto’s de aarde kapot maken. Niet lang erna schreef hij een boek met de titel Requiem voor een soort, letterlijk: een mis voor de binnenkort uitgestorven mens. ¯\_(ツ)_/¯

Het is gemakkelijk om moedeloos te worden van de klimaatcrisis, maar onze toekomst ligt in onze eigen handen. Nu al het einde van de mens uitroepen is een vorm van oudemannen-nihilisme. “We hebben twee keuzes,” zei een andere wijze man onlangs in een interview. “We kunnen pessimistisch zijn, opgeven en ervoor zorgen dat een slechte uitkomst zeker is. Of we zijn optimistisch, en grijpen de kansen die er zeker ook liggen om er zo misschien wel voor te zorgen dat de wereld beter wordt. Niet echt een moeilijke keuze.”

We zijn geen willoze slachtoffers, en het is duidelijk waar we tegen moeten vechten: klimaatnihilisten. Wereldleiders roepen bijna elk jaar de klimaatcrisis uit, maar tegelijkertijd was de totale koolstofuitstoot in 2018 hoger dan ooit. Deze non-actie komt voor een deel door sinistere economische belangen die verandering tegenhouden, maar ook gewoon omdat nog te veel mensen denken dat het allemaal wel meevalt. Volgens de laatste peilingen vindt 40 procent van de Nederlanders nog steeds dat we maar beter niks kunnen doen, omdat het toch geen zin heeft en alleen maar geld kost.

VICE sluit zich daarom samen met meer dan 250 andere media aan bij de actie Covering Climate Now. Het initiatief heeft als doel om de gevolgen van de klimaatcrisis nog beter in beeld te brengen. Juist mensen die niet in het rijke westen wonen ondervinden de ergste gevolgen van de klimaatcrisis. Door daar zicht op te bieden, en niet alleen over ‘het debat’ te schrijven, laten we zien dat het klimaat iets is dat ons allemaal verbindt, in plaats van verdeelt.

De start van deze media-actie valt samen met de Global Climate Strike die van 20 september tot 27 september over de hele wereld plaatsvindt. Overal ter wereld gaan mensen de straat op om regeringsleiders eraan te herinneren dat zij als vertegenwoordigers van onze soort ervoor moeten zorgen dat de planeet heel blijft, want dat gebeurt nog veel te weinig. Greta Thunberg, de Zweedse klimaatactivist, zei laatst tegen een zaal vol oude Britse politici: “Ik weet dat jullie je best doen, maar het is niet genoeg. Sorry.”

Minder vlees eten en minder vliegen helpt echt. Doe dat vooral. Maar laat dat niet afleiden van het feit dat er grote, systematische veranderingen nodig zijn om de klimaatcrisis te stoppen. Letterlijk onze hele economie moet anders, en die verantwoordelijkheid ligt bij overheden en beleidsmakers. En dat vinden ze niet leuk, want a) het kost ontzettend veel moeite, en b) hun vriendjes in de fossiele industrie hebben er geen trek in.

Juist daarom is het belangrijk om je deze week niet te laten stoppen door moedeloosheid of het gevoel dat ‘het toch geen zin heeft’. In Nederland belanden talloze ex-medewerkers van Shell op hooggeplaatste posities in de politiek. Wopke Hoekstra bijvoorbeeld, onze minister van Financiën, heeft een enorm grote stem in waar ons geld naartoe gaat. Door de 27ste samen met ons de straten op te gaan, te staken of te spijbelen laten jullie hem en zijn collega’s zien dat zij steun hebben voor de belangrijke veranderingen die nodig zijn om de klimaatcrisis te voorkomen. Wat je ook doet, doe iets. Want er is niemand anders die het voor jou doet.

Kom maandag naar onze climate talks in het Student Hotel om te praten over machteloosheid en actievoeren.



