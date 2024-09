Het is jouw eigen dronken schuld dat supermarkten tijdens Koningsdag de deuren sluiten

Het is weer zo ver, beste mede-patriotten. Onze koning a.k.a. Prins Pils mag er weer een streepje bijzetten. Behalve voor de 150 gelukkigen die dat samen met hem aan een tafel op het Koninklijk Paleis mogen vieren, betekent dat maar een ding: we gaan weer massaal met oranje boa’s om de straat op om met z’n allen dronken een fantastische tijd te hebben.

Het is jammer dat supermarkten dronken worden nogal lastig maken. Veel filialen zijn gesloten op het moment dat we ze het meeste nodig hebben. En bij het luttele aantal supermarkten dat wel open is, mogen we maar één schraal biertje per persoon halen. En dat na drie kwartier lang in een drukke kassapolonnaise te hebben gestaan, tussen mensen die waarschijnlijk Sjaak en Janne heten en naar oranjebitter stinken.

Een vriendin die in de grootste supermarkt van Amsterdam-centrum werkt vertelde me dat ze dit jaar voor het eerst tijdens Koningsdag gesloten zijn. Mijn brein werd overgenomen door één simpele vraag: Waarom?! Supermarkten doen toch gouden zaken op Koningsdag? Het antwoord moeten we volgens haar zoeken bij ons eigen dronken supermarktgedrag.

