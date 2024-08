Het is nooit te heet voor Notting Hill Carnival

Ook in Londen was het de afgelopen dagen bloedheet, maar wel precies op het juiste moment. Het Notting Hill Carnival werd namelijk gehouden, een van de grootste straatfestivals ter wereld. Het bestaat al sinds de jaren zestig en was in eerste instantie een indoor-evenement waarbij de Caribische cultuur werd gevierd. In 1966 veranderde het in een parade door de straten van West-Londen, dankzij de inmiddels overleden activist Rhaune Laslett.

Dit weekend vormde het warme weer een perfecte combinatie met de ontembare gemeenschapszin: een optocht van zwetende mensen die aan het eind van deze week waarschijnlijk nog steeds aan hun dijen en kuiten voelen hoeveel ze hebben bewogen. We vroegen Wunmi Onibudo of ze de festiviteiten vast wilde leggen, en ze wist niet bij welke straathoek ze moest beginnen. Dit zijn haar foto’s.