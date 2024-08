Het is officieel: Amsterdam is de allerbeste stad ter wereld

Amsterdammers kankeren graag. Of het nu gaat om een blokje moeten omlopen wegens een opengebroken weg of de naamsverandering van je favoriete hotel waar je toch nooit kwam – er is altijd wat te zeuren. En wil je de kloppende ader op elk Amsterdams voorhoofd geheid zien barsten, moet je eens over de woningmarkt beginnen.



De hoofdstedelijke woningmarkt is natuurlijk ook al jaren een janboel van jewelste: elk jaar lopen de huizenprijzen gestaag op en neemt het aantal beschikbare woningen af. Jonge mensen zullen nooit van hun leven een huis kunnen kopen, maar zouden niet zo moeten jammeren, want er is toch ook gewoon genoeg te huren?! Bijvoorbeeld een appartement waarin je niet mag koken of kamertjes waar er als extra accessoires tralies voor de ramen zitten, omdat het letterlijk oude cellen zijn.



En nu, alsof ze nog eens extra knuppels in de huurderhokken wilden gooien, verscheen er deze week een rapport van het Britse consultancybureau Knight Frank over de betaalbaarheid van huizen in steden over de hele wereld. De bevindingen in het rapport liegen er niet om: het werd namelijk duidelijk dat het van 2013 tot en met 2018 nergens in de wereld zó veel duurder werd om te wonen dan in onze hoofdstad.



In het onderzoek werden 32 steden behandeld. Gedurende die vijf anni horribli groeide de gemiddelde huisprijs in de onderzochte steden met 24 procent, terwijl het gemiddelde inkomen in dezelfde periode met slechts 8 procent steeg. En in Amsterdam steeg de gemiddelde huisprijs maar liefst met 63,6 procent – en het inkomen maar met 4,4 procent. Brrrr.

Onze hoofdstad staat vanaf nu officieel bovenaan de lijst van minst betaalbare steden ter wereld.





Er werd bij de berekeningen gekeken naar drie factoren: de verhouding tussen de gemiddelde huizenprijs en het inkomen; het gedeelte van je inkomen dat je kwijt bent aan de huur; en dus de eerder genoemde reële huizenprijsgroei in vergelijking met de reële inkomensgroei. Daarna zijn de steden onderverdeeld in vier categorieën: minst betaalbaar, op een na minst betaalbaar, meest betaalbaar en op een na meest betaalbaar. Had ik al verteld dat Amsterdam de minst betaalbare stad van de lijst is?



Amsterdammers delen de illustere lijst van mensen die hun salaris graag uitgeven aan wonen met de bewoners van Hong Kong (verrassing!), Auckland (oké), Los Angeles, San Francisco, Vancouver, Toronto en Sydney. Zelfs New York, Londen en Tokio zijn dus betaalbaarder, want die staan in het lijstje van de op een na minst betaalbare steden.

Bijzonder slecht nieuws dus, voor de wereld. De ongelijkheid tussen stedelijke huizenprijzen en inkomsten is real en wordt over de hele wereld steeds groter. Toch voelde ik ook een grootse, ongepaste trots. Onze hoofdstad staat vanaf nu officieel bovenaan de lijst van minst betaalbare steden ter wereld. Woontechnisch gezien misschien wel de minst leuke lijst ever – maar Amsterdam toch maar mooi op nummero uno.



Gefeliciteerd Amsterdammers! We zijn de beste van de wereld. Als jij elke maand je huur weer kan ophoesten, ben je één van de grootste woon-ballers van de wereld. En kun je hier nou als Amsterdammer echt niet om lachen en slechts meewarig je betraande hoofd laten hangen bij de gedachte aan het uit de hand gelopen neoliberale woningbeleid, kun je altijd nog verhuizen naar een van de beter betaalbare plekken in de wereld, zoals Lissabon, São Paulo of Manilla. Paupertje.

