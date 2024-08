Het is officieel: Justin Timberlake is niet meer cool

Kun jij je de tijden nog herinneren dat Justin Timberlake echt cool werd gevonden? Aan het begin van dit decennium was hij zonder twijfel een van de grootste sterren van de planeet. Hij zong, danste de sterren van de hemel, en wat dacht je van zijn liedjes? Banger na banger. Maar vadertje tijd is ongelooflijk streng geweest voor Justin. Sinds hij met een teaser zijn aanstaande album Man of the Woods aankondigde, lijkt het alsof hij niets meer geeft om wat cool is tegenwoordig. En dat is pijnlijk.

Ooit zong hij dat je naakt zou zijn tegen het einde van zijn liedjes, en dat was vaak nog waar ook. De voormalige Mickey Mouse Club-ster straalt nu vooral uit dat hij een carrièreswitch maakt naar country op zijn aankomende album. Kijk hoe hij met een doodserieuze blik door open, sneeuwige velden banjert. Dit moet wel extreem persoonlijk worden, zijn meest intieme werk tot nu toe. Goh, misschien hoopt hij zelf wel dat dit zijn Lemonade wordt.

Vorige week bracht hij Filthy uit, de eerste single van de plaat. Daar hebben we het zo over, want we moeten het toch eerst even hebben over hoe het komt dat Justin plots niet meer cool is. Hier is een handig overzichtje voor de mensen die zich dit ook afvragen.

Hij heeft nooit sorry gezegd tegen Janet Jackson

https://youtu.be/GhTttWRltuM?t=5m20s

Het is catastrofaal voor Justins geloofwaardigheid dat zijn achterban opeens woke is geworden, of in ieder geval bewust van alle voordelen die hij, als witte man in Amerika, heeft ervaren in zijn carrière. Het is bijna veertien jaar geleden dat Justin opeens de borst van Janet Jackson blootlegde tijdens een Super Bowl-optreden. Zoals totaal te verwachten was, heeft dit helemaal geen negatieve invloed gehad op de carrière van Justin. Kan gebeuren toch?

Na al deze tijd is het nog steeds niet in hem opgekomen om zijn excuses aan te bieden, terwijl toch keer op keer aan hem werd gevraagd het toch even te doen. Ooit, tijdens een interview met MTV, kwam hij bijna in de buurt van het woord ‘sorry’, en nam hij heel dapper tien procent van de schuld op zich. “Ik denk dat het in Amerika moeilijker is voor vrouwen. En ik denk ook dat het in Amerika moeilijker is voor etnische minderheden,” zei hij.

Jezus. Zeg gewoon sorry, Just.

Aanvankelijk was hij per definitie cool

@RealLifeKaz with Britney Spears on his arm pic.twitter.com/oHGT98BzNr — Ben Coil (@CometCoil) May 8, 2015

Justins schaamteloze overname van alles wat zwart is, werd tijdens zijn carrière goed vastgelegd. Dat komt vooral omdat het internet weigert zijn vroegere modekeuzes te vergeten. Niemand kan zijn cornrows vergeten, of die keer dat hij een Tommy Gear-haarnetje en een slecht passend trainingspak droeg tijdens deze fotoshoot. Hij heeft uiteindelijk gezegd dat hij vreselijk veel spijt heeft van zijn cornrows en wenst dat hij ze nooit had gedragen. Wat ons betreft is dat meer dan terecht.



Daarnaast is het ook belangrijk om te vermelden dat als het op zijn muziek aankomt, Justin veel profijt heeft gehad van zijn connecties met artiesten zoals Timbaland, Pharrell Williams, JAY-Z en Beyoncé. Zie je het patroon? Dit is waarom mensen suggereren dat Justin een profiteur is, gedragen door het talent van anderen.

Die ene keer dat hij zei: “We zijn allemaal hetzelfde.”

Voor een artiest die gedragen werd door het talent van mensen zoals Pharrell en Timbaland gedurende zijn hele solocarrière, heeft Justin erg duidelijk gemaakt hoe onbewust hij is van de problemen die zwarte mensen in de Verenigde Staten dagelijks ondervinden als gevolg van structureel racisme.

Niemand van ons had dit geweten als Justin geen slecht geïnformeerde en sindsdien verwijderde tweet had geplaatst in 2016, naar aanleiding van de emotionele toesprak die Jesse Williams dat jaar hield bij de BET Awards. Jesse sprak over hoe belangrijk het was om zwarte cultuur te beschermen zodat anderen het niet stelen. Toen was daar Justin, die tweette dat hij de toespraak waardeerde. In een reactie op die tweet beschuldigde iemand hem ervan dat hij zich ook schuldig had gemaakt aan die culturele diefstal. In plaats van dat Justin wijs zijn mond hield, reageerde hij dat de persoon in kwestie zich “moest realiseren dat we allemaal hetzelfde zijn.” Juist, ja.

Hij bracht sexy niet meer terug

Justin is altijd op zijn best geweest wanneer hij zingt en verder vrij weinig uitvoert. Het valt daarbij niet te ontkennen dat hij ons in zijn tijd gigantische knalplaten heeft gegeven met de glijerige r&b van zijn debuut Justified en later met de hardere hiphop en dancebeats op Future Sex/Love Sounds. Zingen dat hij kan! We zijn allemaal weleens in een club of op een huisfeestje geweest waar op een gegeven moment de gitaarslagen van Like I Love You of de kickdrum van SexyBack klonken, waarbij je meteen naar de dansvloer rende. Dat is waarom het vreselijke veel pijn doet dat zijn laatste échte hit voor de kinderfilm Trolls werd gemaakt.

Can’t Stop The Feeling! is een nummer dat niemand nodig had in hun leven. Toch was het daar, niet van de radio weg te slaan en helemaal klaar om de soundtrack van kinderfeestjes te zijn, het hele jaar door. Wat was er gebeurd met de soepele dansroutines? De lijpe videoclips? Die zien we denk ik nooit meer terug.

Zijn nieuwe plaat

En dan zijn we aangekomen bij Filthy. Hoewel de teaser van het album suggereerde dat hij zijn geluid en voorkomen compleet veranderd had, is het nummer eigenlijk precies hetzelfde als wat hij de afgelopen tien jaar heeft gemaakt. Louter r&b-melodieën met een vleugje dance en funk. Justin houdt ervan als zijn nummers minstens tien minuten duren, maar als ik naar Filthy luister voel ik me met de minuut ouder worden. Toch is er één deel van de plaat dat mijn aandacht trok, en dat was de tekst: “What you gonna do with all that meat?” Het wordt gezongen met overtuiging, hij gebruikt zelfs een harde ‘t’ bij het woord ‘meat’.

Filthy is geproduceerd door Timbaland en Danja Hills, en ruikt een beetje alsof er kliekjes over waren van de FutureSex/LoveSounds-sessies uit 2006. Dit gaat compleet in tegen zijn beweringen dat hij een authentieker geluid naar buiten wil brengen.

In de video doet Justin zijn allerbeste Steve Jobs-imitatie terwijl een robot aan het droogneuken is met de dansers op een podium. Het voelt als de 2018-versie van Rock DJ van Robbie Williams, en dat is op geen enkele manier een compliment.

Justin, wat is er in hemelsnaam met je gebeurd?