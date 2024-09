Het is schandalig hoe John van den Heuvel zich uitlaat over de dood van Djordy Latumahina

​Het zal je niet ontgaan zijn dat Nederland afgelopen weekend opgeschrikt werd door de brute moord op dj, evenementenorganisator en eigenaar van creative agency CONCEPT385 Djordy Latumahina. Hij werd in zijn auto beschoten voor de ogen van zijn tweejarige dochter. Zij is lichamelijk ongedeerd, maar zijn vriendin raakte zwaar gewond. Er heerst, naast schrik (door de monsterlijke wijze waarop dit voorval plaatsvond), ook vooral veel onbegrip. Djordy had namelijk geen strafblad en geen banden met de onderwereld. Daarom wordt er door veel mensen van uitgegaan dat het om een ‘vergismoord’ gaat. Maar niet misdaadjournalist John van den Heuvel, want die hing gisteren bij RTL Boulevard en vandaag in de Telegraaf een suggestief verhaal op.

Ik zal vooropstellen dat ik Djordy persoonlijk kende, en dat mijn hele omgeving door zijn dood is beïnvloed en aan het rouwen is. Dus ja, mijn blik op de zaak is gekleurd. Toch weet ik zeker dat het verhaal van John van den Heuvel schandalig is en op geen enkel bewijs is gebaseerd.

Het artikel – met de sensationele titel ‘Werd succes dj Djordy fataal?’ – begint als volgt: ‘De Amsterdamse uitgaanswereld rouwt om de dood van Djordy Latumahina. De afgelopen zaterdag voor de ogen van zijn vriendin en kind geliquideerde dj en feestplanner was geliefd in de omgeving van het Leidseplein’. Tot zover woorden waar geen speld tussen te krijgen is. In de tekst die erna volgt probeert de misdaadjournalist de tot nu onverklaarbare moord te linken aan misdaad in het uitgaanscircuit.

In het grootste gedeelte van het stuk etaleert John zijn kennis over het nachtleven. Zijn insiders zouden hem hebben verteld over ‘grote spanningen binnen het uitgaansleven, waarin het organiseren van een party allang geen feestje meer is’. Organisatoren van feesten hebben soms viptafels en ‘die tafels, vaak honderden euro’s per stuk, moeten contant bij de deur worden afgerekend. De vip-gedeelten trekken een bepaald publiek. Populaire voetballers zitten gebroederlijk naast kopstukken van de mocromaffia die op een avondje makkelijk tienduizenden euro’s uitgeven’. Ook haalt hij om onduidelijke redenen Greengang erbij, ‘een voormalige straatbende uit Amsterdam-Zuidoost, met historische connecties met leden van motorclub Satudarah’. Het enige dat ik me afvraag tijdens het lezen van dit stuk is: waarom vertel je dit? Nogmaals: Djordy had geen strafblad en geen banden met de onderwereld.

Ik zal niet ontkennen dat er louche dingen gebeuren in het uitgaansleven en dat er genoeg criminelen rondlopen, maar al deze zaken zijn op geen enkele manier te linken aan Djordy. De Telegraaf noemt letterlijk alles wat mis kan gaan in de uitgaanswereld en plakt daar vervolgens de naam van iemand aan die zichzelf niet meer kan verdedigen.

Zonder enige vorm van bewijs suggereren dat Djordy iets te maken had met al die malafide zaken in de uitgaanscene is hetzelfde als bij een suggestief, tendentieus artikel zeggen dat het een ’typisch Telegraaf-artikel’ is.

Natuurlijk moeten er kranten worden verkocht, maar Djordy zonder enige directe aanleiding linken aan het criminele circuit, is niet alleen ronduit onzorgvuldige journalistiek, het is ook zeer pijnlijk voor de nabestaanden.