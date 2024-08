Het is tijd dat Jeff Bezos me wat geld geeft

Dit stuk verscheen eerder op Motherboard US .

Goed, hij is een beetje de huis-tuin-en-keukenversie van Elon Musk, maar Amazon-oprichter Jeff Bezos is mooi wel de rijkste persoon van de wereld.

Videos by VICE

Volgens de Bloomberg billionaire tracker, op zich al een fascinerend stukje internet waar je je meteen arm en depressief voelt, is Bezos nu meer dan 106 miljard dollar waard. Het grootste gedeelte van zijn vermogen bestaat uit aandelen in Amazon, aldus CNN. En omdat de prijs daarvan nog immer stijgt, kan Bezos nu een flinke voorsprong nemen op zijn belangrijkste rivaal in de race om de allerrijkste te zijn: Microsoft-oprichter Bill Gates. Bezos is dan wel niet de rijkste persoon ooit, zoals veel kranten deze week suggereerden, maar hij is zeker wel de rijkste dude uit de recente geschiedenis.

Dat is natuurlijk top voor Bezos, een man die net als ik beperkte energie en tijd om te werken heeft – en toch moest ik, toen ik vanochtend mijn saldo checkte, helaas opmerken dat ik níet rijk ben. Waar gaat dit mis?

Nog even los van het feit dat ik me met de beste wil ter wereld niet kan voorstellen wat Jeff Bezos eigenlijk doet op een dag, dat hij in twintig minuten 6 miljard dollar verdient: wat moet die man überhaupt met al dat geld? Volgens CNBC koopt Bezos er huizen van, privévliegtuigen, gigantische klokken (???), en geeft hij het uit aan de gebruikelijke miljardairsdingetjes als vakanties en pogingen om een ruimteschip te bouwen – terwijl het land waarin hij woont een noodleidend ruimtevaartprogramma heeft met enorme tekorten.

Ook na al deze excessen is Bezos kennelijk nog steeds 106 miljard dollar waard. En ik geloof niet dat hij in zijn leven ooit zoveel geld kan uitgeven, ook al zou hij nu al zijn aandelen in Amazon verkopen. Zelfs als Bezos zich net als Bill Gates op liefdadigheid zou storten — nadruk op ‘zou’, want Bezos heeft een reputatie als uiterst laffe filantroop — zou hij nog steeds miljarden dollars overhouden. Voor normale mensen is dat gewoon een onmetelijk grote hoeveelheid geld, en het is weer eens een grimmige herinnering aan wat economen al een tijd zeggen: mensen als Bezos worden alleen maar rijker, terwijl de boel er voor gewone mensen nog steeds niet beter gaat uitzien. Het staat er zelfs zo slecht voor dat het World Economic Forum in 2017 in een rapport schreef dat het “marktkapitalisme moet worden hervormd”, voordat de ongelijkheid zo extreem wordt dat het hele systeem in elkaar flikkert.

En waar zal al dat geld van Bezos dan heen gaan? Misschien blijft Amazon gewoon lekker de infrastructuur van de economie leeg te zuigen (vooral door publieke voorzieningen als de posterijen te parasiteren), misschien investeert hij het in aandelen, en misschien springt Bezos wel op die doordenderende trein van de cryptovaluta en parkeert hij zijn fortuin in een digitaal kasboekje waar het op magische wijze exponentieel groeit. Daar heeft de maatschappij, om het maar eens heel eerlijk te zeggen, helemaal geen reet aan, en ik heb een veel beter idee:

Jeff Bezos, geef me wat geld.

Jeff, als je dit leest, hear me out: Ik gebruik je geld om mijn huur te betalen, en om boodschappen te doen, en om de huur en boodschappen van mijn vrienden te betalen. We nemen een dagje vrij van werk om een toneelstuk op de planken te zetten, wat nuttige shit in elkaar te lassen en verrassende nieuwe ideetjes bedenken; we zullen productief zijn op manieren die nou eenmaal niet altijd zijn weggelegd voor de rijkste persoon op Aarde. Zou het niet goed voelen, Jeff, om aan zoiets moois bij te dragen?

—

Hou je ook zo van geld? Like VICE Money en ontvang dagelijks gratis geldverhalen: