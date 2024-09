Het jaar 2016 in kapotte kunst

Afgelopen zomer werd er in Nürnberg een kunstwerk beklad door een hoogbejaarde vrouw. Of beschreven, eigenlijk. Het ging om Reading-work-piece, een werk van de Fluxus-kunstenaar Arthur Köpcke dat in het Neue Museum te zien was. In dit werk zat een kruiswoordpuzzel verwerkt, waarboven “Insert words so it suits” stond geschreven – en dat liet de 91-jarige zich geen twee keer vertellen. Ze pakte een pen uit haar tas en vulde een stuk of tien woorden in, zoals het een doorgewinterde puzzelster betaamt. Want ja, dat was toch de bedoeling van dit kunstwerk? Het is toch interactief?

Nee, niet bepaald. Al vrij snel werd er ingegrepen en moest de vrouw zich verantwoorden. Haar verweer luidde dat nergens duidelijk stond aangegeven dat je niet aan het kunstwerk mocht zitten, en dat veel andere werken uit de tentoonstelling wel gericht waren op interactie met het publiek. Best verwarrend dus. Uiteindelijk ging ze vrijuit, en gelukkig was het kunstwerk verzekerd voor 80 duizend euro. En dat is maar goed ook, want Köpcke vroeg er natuurlijk ook wel een beetje om. Of heel erg zelfs.

