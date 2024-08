Het kan blijkbaar toch nog kutter op de Amsterdamse woningmarkt

Als je op de hoogte wil blijven van onze beste stukken zonder je suf te scrollen, schrijf je dan in voor onze wekelijkse nieuwsbrief.

Net als je dacht dat je alles had gehad, komt een Amerikaanse vastgoedinvesteerder even shoppen op de Amsterdamse woningmarkt. Huizen zijn er volgens investeerders immers vooral om geld aan te verdienen, en misschien in de tweede plaats voor mensen om in te wonen.

Een van die investeerders is de Amerikaanse Blackstone Group, de grootste investeringsmaatschappij ter wereld. Bij Blackstone zijn ze momenteel bezig met het kopen van zo’n tweehonderd miljoen euro aan vastgoed in Rotterdam en Amsterdam.

Dat grote buitenlandse pensioenfondsen en investeringsmaatschappijen panden in Nederland kopen als belegging is niets nieuws. Zo kocht de Britse investeerder Round Hill in 2015 al in een klap vierduizend woningen van Nederlandse woningcorporaties, en kocht CBRE Global Investors afgelopen november nog in één keer voor 400 miljoen aan panden in Amsterdam.

Toch is de aanpak van de Blackstone Group anders, en zorgelijk. Deze investeerder koopt niet in één keer een hele partij huizen die een andere investeerder of een woningcorporatie op de markt brengt, maar shopt bij verschillende makelaars beetje bij beetje een nieuwe gigantische huizenvoorraad bij elkaar.

Het rottige aan dit soort investeerders, is dat het ze helemaal niet uitmaakt hoe het gesteld is met de leefbaarheid in bijvoorbeeld Amsterdam. En waarom zou je ook als je 786 miljoen dollar per jaar verdient aan dit soort praktijken. Dat was in 2017 namelijk het jaarsalaris van Stephen Schwarzman, die naast directeur van de Blackstone Group een vriend van Donald Trump is. In 2017 bekleedde hij zelfs even een officiële functie in het Witte Huis.

Misschien dat het zo langzamerhand tijd wordt om in iets radicalere oplossingen te gaan denken. In Berlijn – waar het lange tijd goed wonen was maar waar de huren de laatste jaren ook de pan uit rijzen – wordt een referendum op touw gezet om te bekijken hoeveel draagvlak er is voor het verbieden en onteigenen van vastgoedinvesteerders van het formaat Blackstone. De woningen die daarbij vrijkomen – in Berlijn gaat het om ongeveer 200.000 huizen – zouden in de sociale huurvoorraad ondergebracht worden.

Ook zijn er in Berlijn serieuze plannen om in wijken waar de huren de afgelopen tijd hard aan het stijgen zijn de huren voor vijf jaar te bevriezen. De gedachte daarachter is dat de stad zo vijf jaar de tijd heeft om meer woningen bij te bouwen, zodat het verschil tussen vraag en aanbod enigszins gelijk kan worden getrokken om exorbitante prijsstijgingen na die vijf jaar te voorkomen. In hoeverre het verbieden van grootschalige vastgoedinvesteringen en het bevriezen van de huren in Nederland mogelijk valt te bezien, maar de situatie op de woningmarkt – en dan met name de huurmarkt – is inmiddels prangend genoeg om te onderzoeken welke maatregelen er wél genomen kunnen worden om te voorkomen dat onze steden worden verziekt door huisjesmelkers 2.0.