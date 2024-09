Het kerstdiner in 2050: geen vlees meer en plantaardig ijs als toetje

Mijn vader vroeg me laatst of ik eigenlijk wel wist hoe oud een koe wordt. “Geen idee,” reageerde ik. Daar heb ik werkelijk nog nooit over nagedacht. Belachelijk vond hij dat. “Vroeger kon je aan een willekeurig persoon vragen hoe oud een koe wordt en dan wisten ze het antwoord. Tegenwoordig weet niemand meer waar hun eten vandaan komt.” En alhoewel ik betwijfel of de gemiddelde Nederlander daadwerkelijk zoveel kennis had over koeien, heeft hij zeker een punt.

Door nieuwe technologieën verandert er enorm veel, en staan we verder af van onze voeding dan ooit tevoren. Tegelijkertijd proberen we wel zoveel mogelijk voedingshypes te volgen: zijn we net over de superfoods heen, diagnosticeert de helft van het land zich als glutenintolerant en maken we ons zorgen of onze melk wel ‘oer’ genoeg is.

