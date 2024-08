Het klimaat bevindt zich op een kantelpunt, dus we hebben je hulp nodig

Meld je aan voor onze Climate Coverage Now-nieuwsbrief als je onze klimaatverhalen van over de hele wereld wil ontvangen. Als je geen zin hebt om te wachten: lees hier wat we tot nu toe hebben geschreven over de klimaatcrisis.

Klimaatverandering en vervuiling discrimineren. Bijvoorbeeld in de Verenigde Staten, waar Afro-Amerikanen en Latijns-Amerikanen de giftigste lucht inademen. Gemeenschappen met lage inkomens moeten gedwongen verhuizen wegens de kustoverstromingen. Miljoenen klimaatmigranten kunnen nergens heen.

Inheemse volkeren en mensen van kleur worden onevenredig hard getroffen door onze wereldwijde klimaatcrisis. Maar in de mainstream media en groene bewegingen worden ze vaak vergeten of uitgesloten.

Dit is Tipping Point, een nieuwe serie van VICE waarin we verhalen behandelden over klimaatrechtvaardigheid die we, als het even kan, laten vertellen door de mensen die de grimmige realiteit van onze veranderende aarde zelf ervaren. We horen hoe hun levens veranderen, wat ze te verliezen hebben en wat hun plannen zijn om milieu-onrecht aan te pakken en een duurzamere toekomst op te bouwen.

We beginnen de serie met twee verhalen over klimaatmigranten. Hoewel het erop lijkt dat er tegen 2050 ongeveer 1,5 miljard klimaatmigranten zullen zijn, bestaat er in het internationale recht niet zoiets als een ‘klimaatvluchteling’. Dat voorspelt niet veel goeds voor de Siberiërs wier stad eerder dit jaar werd bedekt met giftige zwarte sneeuw en nu asiel aanvragen in Canada. Of voor de Zuid-Amerikanen, van wie velen tot de inheemse bevolking behoren, die hun landen nu al verlaten omdat de klimaatcrisis er voor enorme ontberingen heeft gezorgd.

In de komende weken zullen we ook (het gebrek aan) diversiteit in de klimaatbeweging onderzoeken, en waarom jonge mensen van kleur het moeilijk vinden om te staken voor het klimaat of lid te worden van actiegroep Extinction Rebellion. We zullen erachter komen hoe snel het leven verandert in Old Crow, een van de noordelijkste gemeenschappen in Canada, waar onlangs een klimaatnoodtoestand is uitgeroepen. En we zullen leren over de mensen in het noordpoolgebied, die door het smeltende ijs vallen en nooit meer gezien worden.

We naderen een kantelpunt, waarna de catastrofale gevolgen van de klimaatcrisis misschien niet meer kunnen worden voorkomen. De temperatuurstijging van anderhalve graad Celsius is nu al onontkoombaar voor veel mensen van over de hele wereld. Als we niet direct reageren op wat er gebeurt, zullen de raciale en economische ongelijkheid nog meer verergeren. De levens en het levensonderhoud van mensen staat op het spel.

Tipping Point streeft ernaar om milieu-onrecht bloot te leggen, de mensen die vechten voor een betere toekomst in de schijnwerpers te zetten, beleid vorm te geven en lezers te inspireren om actie te ondernemen. Door deze verhalen te vertellen, hopen we ook reële alternatieven te vinden voor het van fossiele brandstoffen afhankelijke kapitalisme.

We willen van jou horen. Wordt jouw stad overspoeld met mensen die het zich kunnen veroorloven om te ontsnappen van overstromingen of extreme hitte? Was jouw school ooit een vervuilende plek? Wil je meedoen aan een klimaatstaking maar voel je je niet vertegenwoordigd?

E-mail VICE via TippingPoint@vice.com en vertel ons wat er in jouw gemeenschap gebeurt. Schrijf een voorlopige kop, een paar zinnen over wat je wilt schrijven (of waarover wij jou kunnen interviewen), wie je wilt spreken, een indicatie van het aantal woorden en een deadline. Wees specifiek! Zeg ook in een paar zinnen wie jij bent. We zijn vooral op zoek naar verhalen die we nog niet eerder hebben gehoord, van mensen uit achtergestelde gemeenschappen.

Afbeelding door Cheyenne Randall , een inheemse kunstenaar wiens werk de invloed en veerkracht van inheemse culturen benadrukt. Hij wil met zijn kunst koloniale opvattingen over landbezit en de fetisjering van de natuurlijke wereld omverwerpen. Volg hem op Instagram .