Het koppel dat voor meer dan honderdduizend kunstwerken model heeft gestaan

De komende weken duikt VICE volop in het studentenleven, en alles wat daarbij komt kijken — van smartdrugs en soa’s tot hospiteren en protesteren. Lees meer op deze pagina.

De man die je hierboven naakt op een motor ziet zitten is Paulo Hoedemakers, maar als je op de HKU hebt gezeten zal je dat vast al weten. Paulo staat, net als zijn vrouw Maria Vliegen, al vele jaren model voor Utrechtse kunststudenten en diverse kunstenaarsgezelschappen. Maria heeft inmiddels 130 boeken met foto’s van kunstwerken die van haar gemaakt zijn en na een korte berekening komen we uit bij een totaal van meer dan honderdduizend kunstwerken waarvoor zij model heeft gestaan. En daar stopt het trouwens niet. “Vanavond sta ik opnieuw model,” vertelt Maria.

Videos by VICE

“Ik had een vermoeden,” vertelt Maria over haar eerste keer. “Dus ik vroeg de kunstenares of ze lesbisch was, want dan wilde ik wel een leuke pose aannemen. Zelf ben ik niet lesbisch, maar ik wilde graag eens wat verder gaan.”

Gemaakt door Rob van Bergen

Maria doet het modellenwerk al meer dan 35 jaar, en 13 jaar geleden ontmoette ze Paulo, een fotograaf die een fotoboek wilde maken over haar modellenwerk en haar hiervoor graag een week zou volgen. Ze werd verliefd op de man achter de camera en vrijwel direct begon ze haar passie met hem te delen. “Ik was een keertje ziek en toen vroeg ik hem of hij niet in mijn plaats kon gaan, hij weet ten slotte als fotograaf ook wel hoe je het best poseert.”

Gemaakt door Marjo Wagenvoort

Het koppel wordt vaak gevraagd vanwege hun ervaring. Zo zijn ze vaste modellen bij de HKU in Utrecht en bij meerdere kunstenaars en collectieven. “Ik denk dat ze mijn eerlijkheid waarderen en het feit dat ik me helemaal durf bloot te geven. Ik krijg ook steeds complimenten voor mijn mooie rondingen, maar die heb ik gewoon cadeau gekregen,” lacht Maria. Ze schrikt er ook niet voor terug om gekke poses aan te nemen en zich volledig te verliezen in het modellenwerk. Paulo kan door zijn ervaring als fotograaf ook heel goed inschatten wat mooie poses zijn. “Zo kan het heel vlot gaan,” vertelt hij.

Het koppel poseert nu en dan ook samen, met en zonder kleren. “Dat vind ik zo leuk, samen met de man poseren waar je zo ontzettend veel van houdt. Het is zo fijn als kunstenaars onze liefde voor elkaar goed in beeld weten te brengen,” vertelt Maria. “Nou ja, een model en een fotograaf is ook gewoon een gouden combinatie.”

Werk door Ida van Mourik-van Veen

Paulo vindt het het leukst als hij moet poseren voor beeldhouwers, hoewel je dan wel erg lang dezelfde pose moet aanhouden. “Na een uurtje poseren kan het soms wel pijn gaan doen, we zijn dan ook niet meer de jongsten,” vertelt hij. Maria vindt het het leukst als ze met studenten van de kunstacademie werkt die animatiefilms maken. “Dat gaat dan soms over poses van maar twintig seconden waar ze snel een tekening van maken. Dat brengen ze dan samen tot een filmpje. Soms speel ik dan een kip, soms een varken of een hond, als hun fantasie maar gek genoeg is om er iets geinigs en leuks van te maken.”

Maar natuurlijk kan het er ook minder leuk aan toe gaan tijdens het poseren. “Als ik me niet lekker voel, dan stop ik gewoon, kruip ik in mijn auto en ben ik weg,” vertelt Maria. “Ik had eens dat ik poseerde voor een groep kunstenaars en er een man een penis bij mij tekende. Ik zei hem toen dat ofwel hij ofwel ik weg moest gaan. Na de pauze zag ik hem niet meer.”

“Heel lucratief is het allemaal niet,” vertelt Paulo als ik hem vraag wat zijn modellenwerk schuift. “We zijn inmiddels ook met pensioen,” zegt hij. Het koppel wil nog graag een inspiratie voor kunstenaars zijn. “Het is steeds verrassend om jezelf te zien door de ogen van een kunstenaar. We maken ook vaak foto’s, om een overzicht te krijgen van wat mensen van ons kunnen maken en om te zien op welke manieren we allemaal kunnen poseren,” vertelt Paulo. Het huis van het koppel hangt dan ook vol met werk van henzelf.

Hieronder zie je een greep uit de kunstwerken waar het koppel model voor heeft gestaan:

Gemaakt door een leerling van Felix van Breugel

Door de Gooische Academie te Laren