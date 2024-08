Het leven van de vlaggenman van NAC Breda

De NAC-supporter, die bijna zijn mbo-diploma Detailhandel niveau 3 binnen heeft, gaat zijn vierde seizoen in als vlaggendrager bij thuiswedstrijden van zijn club. Deijkers is degene die met de bekende ‘scorevlaggen’ boven zijn hoofd door de gracht van het stadion rent na doelpunten.

Het begon deze eeuw als een grap op de tribune, maar is inmiddels een vast een onderdeel van de clubcultuur van NAC. ‘De scorevlag’ zat aan een boog, waarop met viltstift de 1-0 was gekalkt. Het doek kwam op de tribune tevoorschijn als NAC scoorde. Later werden vlaggen met allerlei scores gemaakt. Verschillende mensen boden zich spontaan om met deze vlaggen door de gracht van het stadion te rennen. De scorevlag werd een groot succes. We spraken in het Rat Verlegh Stadion met Deijkers over zijn belangrijke rol als vlaggenman.

VICE Sports: Ha Floris, heb je een goede conditie nodig voor de klus als vlaggenman?

Floris Deijkers: Nou, door de zomerstop is mijn conditie nu iets minder. Ik hoop dat NAC veel gaat scoren dit seizoen, zodat ik daaraan kan werken.



Hoe heb je deze rol gekregen in het Rat Verlegh Stadion?

Drie seizoenen geleden nam ik de taak over van Martijn Oomes, die jaren met de vlaggen door het stadion heeft gerend. Hij werd helaas ziek en moest stoppen. Oomes heeft het rennen met de vlaggen echt groot gemaakt en lang gedaan. Een klasgenoot van mij kende hem en zei tegen mij dat dit echt iets voor me was. Toen is het contact gekomen. En tja… daar sta je dan.



Ik maakte mijn debuut als vlaggenman in het duel tegen Go Ahead Eagles (seizoen 2014/2015, red.), dat in de laatste minuut met 1-0 werd gewonnen. Toen kon ik nog aan de slag, dat was echt kicken!

Alle foto’s door Rebecca Camphens.

Kwam je al bij NAC voordat je hier de vlaggenman werd?

Ik bezoek volgens mij al acht à negen jaar wedstrijden van NAC. Eerst heb ik een seizoenkaart gehad en nu ga ik mijn vierde seizoen als vlaggenman in. Iedere keer als ik met mijn vader naar het stadion ging, zei hij tegen mij: “Kijk, daar gaat de vlag weer!” Als je dan thuis komt en tegen je ouders zegt dat je de nieuwe vlaggenman bent, dan is dat hartstikke leuk.



Wat voor reacties krijg je uit het publiek als vlaggenman?

Er zijn veel mensen die het leuk vinden, omdat je dit bij geen andere voetbalclub ziet en maar één iemand het doet in het stadion. Supporters op de tribune juichen als de vlag eraan komt. Er zijn ook mensen die zeggen dat ik lekker moet zitten en voetbal moet kijken, maar ik vind het echt kicken. Ik kan hier mijn adrenaline kwijt. Ik doe dit trouwens via iemand die de club sponsort. Hij maakt en drukt de vlaggen zelf.

Hoe vind je het dat je de vlaggenman wordt genoemd?

Ik vind het leuk. Je kunt me gewoon Floris noemen, maar ik ben ook gewoon de vlaggenman van NAC. Meer kan je er niet van maken.

Welke momenten als vlaggenman springen er voor jou uit?

Ik heb wel eens gehad dat de wind zo hard stond, dat de vlag van de stok afviel en het publiek invloog. Dat is volgens mij twee keer gebeurd. Afgelopen seizoen, in de thuiswedstrijd tegen FC Eindhoven, riep een sfeermaker uit vak F7 om de vlag, waarna de vlag hoog het publiek inging. Dan sta je wel te lachen.



En je hebt wel eens gehad dat er een score was waarvan je de vlag niet had.

Ja, dat was tegen FC Dordrecht-thuis, twee seizoenen geleden. Het werd 7-0, maar de vlaggen die we hadden gingen niet verder dan 5-0 of 5-5. We hadden een vlag met daarop de tekst ‘Deze score hebben we nie’ en ik moest daarmee gaan rennen. De vlaggenmaker heeft na die wedstrijd ervoor gezorgd dat we nu vlaggen hebben die tot de tien doelpunten gaan. Het kan gek lopen natuurlijk, maar ik heb vlaggen van 7-0 of hoger nog niet hoeven gebruiken. We hebben ze nu in elk geval. De reacties op die vlag bij FC Dordrecht waren in elk geval heel leuk.

Wat is je favoriete vlag?

De 1-0-vlag, dat is altijd de vlag waarmee ik moet beginnen. Ik hoop tenminste dat ik met die vlag moet beginnen, niet dat ik de vlag van de 1-1 moet pakken. Verder is de vlag ‘Deze score hebben we nie’ een favoriet van me. Het is ook echt wel iets voor NAC om met een vlag door het stadion te rennen. NAC is beetje een gekke club.

Wat is typisch NAC?

Het Avondje NAC. Dan gaat iedereen erachter staan, met die volle tribunes. Er is hier ook veel sfeer. Soms is er een beetje onrust in de club, maar uiteindelijk komt het allemaal wel goed.



Oud-trainer Marinus Dijkhuizen heeft wel eens gezegd dat het afgelopen moest zijn met de biercultuur bij de club. Wat vind jij daarvan als supporter?

Er wordt hier veel bier gedronken en dat maakt het gezelliger. Ik lach erom als een trainer zoiets zegt. Dat verandert niets op de tribunes. Er wordt dan net zoveel bier gedronken. Waarom zou dit eruit gehaald moeten worden? Als het altijd gezellig is, dan is het prima. René van der Gijp heeft ooit bij Voetbal Inside gezegd: ‘Er wordt nergens zoveel bier gedronken als bij NAC. En dat is maar beter ook!’ Het hoort gewoon bij NAC.

Hoe is jouw liefde voor NAC eigenlijk ontstaan?

Voordat ik voor de eerste keer naar NAC ging, was er een bonnetjesactie bij de supermarkt. Als je het bonnetje inleverde, dan kon je kans maken op gratis kaarten voor NAC. Dat hebben mijn vader en ik toen gedaan. Uiteindelijk wonnen we die kaarten. Het was een wedstrijd tegen FC Groningen in de play-offs om Europees voetbal. Dat duel eindigde in 1-1 en NAC haalde uiteindelijk de voorrondes van de Europa League door die play-offs te winnen. Mijn vader en ik vonden het allebei echt kicken. Later nam mijn buurman me nog een paar keer mee, want hij had meerdere seizoenkaarten en soms had hij een kaart over. Uiteindelijk heb ik zelf een seizoenkaart gekocht.

Wat is het mooiste moment van jouw leven als NAC-supporter?

De promotie van vorig seizoen. Dat was echt geweldig. Ik had een goed gevoel over de wedstrijden tegen FC Volendam, maar N.E.C. zou echt moeilijk worden. NAC moest thuis winnen en geen tegendoelpunten krijgen. Dat zag er niet naar uit. N.E.C. was veel beter. Maar we maakten in de laatste minuten tegen de verhoudingen in 1-0.

Die ontlading in het stadion… alles ging op en neer. Ik rende toen net iets harder met de scorevlag, de adrenaline stroomde door mijn lichaam. Toen NAC de promotie had geflikt, werd heel Breda helemaal gek. Het plein bij het stadion en de Grote Markt stonden helemaal vol om het team te huldigen.



De eerstvolgende thuiswedstrijd, waarin je eventueel mag gaan rennen, is zondag PSV-thuis. Wat verwacht je ervan?

De afgelopen seizoenen hebben we in de Jupiler League tegen Jong PSV gespeeld, maar nu krijgen we weer het ‘echte’ PSV. PSV zit nu in een mindere fase. Ik hoop stiekem op een gelijkspel of winst. Het stadion is uitverkocht. Als iedereen volle bak achter NAC gaat staan, dan moet het goedkomen en maak ik wel wat meters.

