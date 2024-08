Het leven van de vluchtelingen die hardlopen in Zweden

Vijf miljoen Syriërs vluchten uit hun land, 162.000 mensen vragen asiel aan in Zweden in 2015 – een daling van 82 procent het jaar daarop na de invoering van strengere regels.



Maar de menselijke verhalen raken meestal verloren. In deze docu volgen we Suldan Hassan, een hardlooptalent uit Somalië, en Hamza en Shaker, twee tieners die uit Syrië zijn gevlucht en een hardloopclub gebruiken om hun plek in de samenleving te vinden.



